El Nintendo Switch 2 Pro Controller ha sido revelado ofreciendo mejoras respecto a su predecesor

El mando Pro de Nintendo Switch 2 ya es oficial

Tiene tres nuevos botones, incluido el botón «C» y los nuevos botones GL y GR.

Y por fin hay una toma de auriculares de 3,5 mm

Otra de las sorpresas del Nintendo Direct de este 2 de abril fue el nuevo "mando/control" profesional para la Switch.

Tendrás que entrecerrar un poco los ojos para ver las diferencias entre el mando de Nintendo Switch 2 y el actual, aparte de que el hombro y los gatillos son de color gris claro en lugar de negro.

Pero deja que tu mirada se detenga en el mando y verás el nuevo botón C que activa las funciones de chat de juego; es la primera función de chat que Nintendo incorpora a su consola.

Y hay una toma de auriculares de 3,5 mm, que parece poca cosa, pero que no estaba presente en el anterior mando Pro, a pesar de que los mandos de Xbox y PlayStation la tenían desde hace años.

Gracias a la magia técnica del paso de audio inalámbrico, esto significa que podrás jugar con la Switch 2 en modo acoplado y obtener sonido en tus auriculares cuando estén conectados al mando Pro de Switch 2. No es nada revolucionario, pero se agradece. No es nada revolucionario, pero se agradece.

Otra novedad son los nuevos botones GL y GR situados en la parte posterior de las empuñaduras.

"Los jugadores pueden asignar los botones que deseen a estos dos nuevos botones. Además, los botones asignados se guardan para cada partida y para cada jugador. Así que puedes personalizarlos fácilmente asignándoles entradas de botones que uses con frecuencia, o botones que sean difíciles de alcanzar al mismo tiempo", explicó Kouichi Kawamoto, productor del departamento de entretenimiento, planificación y desarrollo de Nintendo. "Por ejemplo, si asignas el botón de captura al botón GL, podrás usarlo para hacer capturas de pantalla sin quitar el pulgar del Stick L".

Aparte de estas nuevas... características, no encontrarás muchas más novedades, ya que Switch 2 Pro sigue contando con conectividad Bluetooth, rumble HD, compatibilidad NFC para usar con modelos y tarjetas amiibo, y el mando Switch 2 Pro también cuenta con puntería giroscópica para los juegos que la admitan.

El Switch Pro Controller original me gustó bastante, aunque me hubiera gustado que tuviera gatillos analógicos para modular las entradas, y ese no es el caso de este nuevo mando. Con un precio de 79,99 $ / 74,99 £ (el precio en Australia está por confirmar, pero probablemente rondaría los 125 $ australianos), el Switch 2 Pro Controller es un poco más caro que sus predecesores, pero lamentablemente ese es el tema general del Switch 2 y de los juegos de consola en general.

Aunque no creo que el Switch 2 Pro Controller sea una compra esencial, sí creo que será el mando que debes comprar si planeas jugar mucho con la Switch 2 acoplada.

¿Quieres más noticias y opiniones sobre Switch 2? Visita nuestro blog en directo del Nintendo Switch 2 Direct para enterarte de todo lo que se anunció en el último Direct.