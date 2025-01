CES 2025: NVIDIA anunció la llegada de GeForce NOW a Steam Deck, Apple Vision Pro, Meta Quest y más plataformas

¿Sabían que con GeForce Now pueden convertir cualquier dispositivo compatible en una PC de juego GeForce RTX y que ahora llega a más dispositivos y regiones?

Así como lo leen, según lo anunciado en el CES 2025, los gamers podrán jugar a títulos de su biblioteca de Steam con calidad GeForce RTX gracias al lanzamiento de una aplicación GeForce NOW nativa para Steam Deck. NVIDIA está trabajando para llevar el juego en la nube al popular dispositivo portátil de juegos para PC a finales de este año.

En colaboración con Apple, Meta y ByteDance, NVIDIA está ampliando el juego en la nube GeForce NOW a los Apple Vision Pro, Meta Quest 3 y 3S y los dispositivos de realidad virtual y mixta Pico, con todas las ventajas de las tecnologías NVIDIA, incluidos el Ray Tracing y NVIDIA DLSS.

Además, NVIDIA va a poner en marcha en la India el primer centro de datos basado en GeForce RTX, lo que facilitará el acceso a los juegos en todo el mundo.

Además, la amplia biblioteca de GeForce NOW de más de 2.100 títulos compatibles se amplía con títulos AAA muy esperados. DOOM: The Dark Ages y Avowed se unirán a la nube cuando se lancen en PC este año.

RTX abordo

La portabilidad de la Steam Deck combinada con GeForce NOW abre nuevas posibilidades de juego de alta fidelidad en cualquier lugar. La aplicación nativa GeForce NOW ofrecerá una resolución de hasta 4K y 60 fotogramas por segundo con alto rango dinámico en el innovador dispositivo portátil Steam Deck de Valve cuando se conecte a un televisor, transmitiendo desde plataformas de juego equipadas con GeForce RTX en la nube.

El año pasado, GeForce NOW lanzó un método de instalación beta que fue muy bien acogido por la comunidad de jugadores. A finales de este año, los miembros podrán descargar la aplicación nativa GeForce NOW e instalarla en Steam Deck.

Los jugadores de Steam Deck podrán acceder a las mismas ventajas que los propietarios de GPU GeForce RTX 4080 con una suscripción a GeForce NOW Ultimate, lo que incluye la tecnología NVIDIA DLSS 3 para obtener las más altas frecuencias de cuadro y NVIDIA Reflex para una latencia ultrabaja. Como GeForce NOW transmite desde un equipo de juego RTX en la nube, Steam Deck utiliza menos potencia de procesamiento, lo que prolonga la duración de la batería en comparación con jugar localmente.

La experiencia de transmisión con GeForce NOW es asombrosa, sea cual sea la forma en que los usuarios de Steam Deck quieran jugar, ya sea en modo portátil para disfrutar de gráficos con calidad HDR, conectados a un monitor para ver HDR hasta 1440p 120 fps o conectados a un televisor para ver en pantalla grande hasta 4K 60 HDR. Los miembros de GeForce NOW pueden aprovechar las ventajas de RTX ON con Steam Deck para disfrutar de juego fotorrealista en los títulos compatibles, así como HDR10 y SDR10 cuando se conectan a una pantalla compatible para obtener gradientes de color más ricos y precisos.

Prepárate para grandes mejoras en la transmisión en movimiento cuando la aplicación GeForce NOW se lance en Steam Deck a finales de este año.

Streaming más allá de la realidad

Sumérgete en una nueva dimensión de los juegos en pantalla grande mientras GeForce NOW da vida a los títulos AAA en los ordenadores espaciales Apple Vision Pro, Meta Quest 3 y 3S y los cascos de realidad virtual y mixta Pico. A finales de este mes, estos dispositivos compatibles darán a los usuarios acceso a una amplia biblioteca de juegos que podrán ver en streaming a través de GeForce NOW abriendo el navegador en play.geforcenow.com cuando la última actualización de la aplicación, la versión 2.0.70, comience a distribuirse a finales de este mes.

Los usuarios pueden transformar el espacio que les rodea en un cine de juegos personal con GeForce NOW. La experiencia de streaming en estos dispositivos admitirá títulos compatibles con gamepad para que los miembros puedan jugar a sus juegos de PC favoritos en una enorme pantalla virtual.

Para disfrutar de una experiencia visual aún mejor, los miembros de GeForce NOW Ultimate y Performance que utilicen estos dispositivos podrán aprovechar las tecnologías RTX y DLSS en los juegos compatibles. Los miembros podrán adentrarse en un mundo donde los juegos cobran vida a gran escala, impulsados por las tecnologías GeForce NOW.

El país de las mil luces... y los juegos

NVIDIA está ampliando el juego en la nube en India y Latinoamérica. El primer centro de datos con GeForce RTX 4080 se lanzará en la India en la primera mitad de este año. Esto sigue al lanzamiento de GeForce NOW en Japón el año pasado, así como en Colombia y Chile, que será operado por Digevo, socio de GeForce NOW Alliance.

Los juegos potenciados por GeForce RTX en el mercado de juegos indio, en rápido crecimiento, proporcionarán la capacidad de transmitir juegos AAA sin el hardware más reciente. Los jugadores de la región pueden esperar el lanzamiento de las membresías Ultimate, junto con todos los nuevos juegos y avances tecnológicos anunciados en CES.

Envíen los juegos

Los contenidos AAA de célebres editores llegan a la nube. Avowed de Obsidian Entertainment, conocida por títulos tan emblemáticos como Fallout: New Vegas, se unirá a GeForce NOW. La plataforma de juegos en la nube también traerá DOOM: The Dark Ages de id Software, el legendario estudio detrás de la franquicia DOOM. Todos ellos estarán disponibles en PC este año.

Avowed, un juego de rol de fantasía en primera persona, se unirá a la nube cuando se lance en PC el martes 18 de febrero. Bienvenido a las Tierras Vivas, una isla llena de misterios y secretos, peligros y aventuras, elecciones y consecuencias y naturaleza indómita. Ponte en la piel de un enviado del Imperio Aedyr encargado de investigar una misteriosa plaga. Combina libremente armas y magia: usa varitas de doble empuñadura, combina una espada con una pistola u opta por un enfoque más tradicional de espada y escudo. Los compañeros del juego, que se unen a los grupos de los jugadores, tienen habilidades únicas e historias que pueden verse influidas por las decisiones de los jugadores.

DOOM: The Dark Ages es la precuela de acción en primera persona para un jugador del aclamado DOOM (2016) y DOOM Eternal. Juega como DOOM Slayer, el legendario guerrero asesino de demonios que lucha sin descanso contra el Infierno. Experimenta la épica historia cinematográfica del origen de la furia de DOOM Slayer este año.

Prepárate para jugar a estos títulos y muchos más a un alto rendimiento cuando se unan a GeForce NOW en el lanzamiento. Los miembros Ultimate podrán transmitir a una resolución de hasta 4K y 120 fps con soporte para la tecnología NVIDIA DLSS y Reflex, y experimentar la acción incluso en dispositivos de baja potencia. Mantente atento a los Jueves de GFN para conocer las últimas novedades sobre sus fechas de lanzamiento en la nube.

GeForce NOW está preparando los dispositivos más populares para el juego en la nube y, al mismo tiempo, ofrece títulos de calidad de los mejores editores para brindar otro año de juegos de última generación a los miembros de todo el mundo.

Recuerden que en TechRadar México podrán encontrar todas las innovaciones del CES 2025 y mucho más.