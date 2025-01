CES 2025: Un gran fanático de los juegos en PC amará estos 3 dispositivos portátiles para juegos

¡Atención! Este 2025 será uno de los mejores años para los gamers de corazón, ya que no solamente tendrán opciones de hardware para juegos de PC, por ejemplo la nueva gama de GPU de la serie RTX 5000 de NVIDIA. Sin embargo, eso no es todo, los PC portátiles también se expanden con nuevas soluciones.

Es innegable que Valve insufló nueva vida a la escena de los juegos portátiles cuando lanzó Steam Deck en 2022, con una competencia que crece rápidamente cada año: hemos visto actualizaciones de media generación por parte de Asus con el ROG Ally y Steam Deck de Valve con una variante OLED.

Mientras esperamos noticias sobre los sucesores del Asus ROG Ally X y el Steam Deck OLED, los anuncios de Lenovo, MSI y Acer han sido suficientes para dejarme muy entusiasmado con los PC portátiles para juegos de este año. He aquí mi selección de los mejores portátiles para juegos del CES 2025.

1. MSI Claw 8 AI+

(Image credit: Future / John Loeffler)

Aunque técnicamente se anunció el pasado diciembre, el MSI Claw 8 AI+ tuvo una presencia significativa en el CES 2025, y con razón, porque por lo que he visto hasta ahora, se perfila como uno de (si no el) mejor PC portátil para juegos de los últimos tiempos.

El primer intento de MSI con el Claw A1M utilizó el procesador Core Ultra 7 155H de Intel, que no fue bien recibido. Esta vez, MSI utiliza el más eficiente Intel Core Ultra 7 258V (que utiliza la GPU integrada Intel Arc 140V), que proporciona tanto una mayor duración de la batería como un mejor rendimiento en los juegos, según las afirmaciones de MSI a 17 W y múltiples avances.

ETAPrime mostró el Claw AI 8+ ejecutando el exigente juego Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red con el ajuste ultra de trazado de rayos activado mediante el método de escalado XeSS de Intel, y la frecuencia de imagen se mantuvo en torno a los 40 fps de forma constante.

Ya se puede reservar en la tienda de MSI de EE.UU. por 899,99 dólares, pero no hay noticias sobre la disponibilidad o el precio en el Reino Unido y Australia.

2. Lenovo Legion Go S

(Image credit: Lenovo)

El Lenovo Legion Go original es otro ejemplo de un nuevo PC portátil para juegos que no lo hizo del todo bien a la primera. Originalmente contaba con una pantalla de 1600p y utilizaba el procesador Ryzen Z1 Extreme de AMD. Aunque ese hardware es ciertamente potente (el Z1 Extreme también se utiliza en el Asus ROG Ally), no era suficiente para manejar la resolución 2560x1600, obligando a los jugadores a reducir la resolución en el juego.

Llega el Lenovo Legion Go S, que es una actualización de media generación, y ahora utiliza una pantalla de 8 pulgadas 1920x1200 120Hz VRR, además de 32GB de RAM. Tendrá múltiples configuraciones, permitiendo elegir entre SteamOS o Windows 11 - y viene con el chip Ryzen Z2 Go o Z1 Extreme.

Aunque la menor resolución y tamaño de la pantalla puede parecer un punto negativo, los jugadores lo tendrán fácil, ya que ambos procesadores son capaces de manejar la resolución de 1200p con relativa facilidad.

Los modelos Z2 Go con Windows 11 (16 GB o 32 GB) ya están disponibles para reserva en Best Buy a partir de 729,99 dólares y se enviarán este mes, mientras que los modelos con SteamOS saldrán a la venta en mayo. Mientras tanto, está previsto que el Legion Go 2 salga a la venta en algún momento de este año utilizando el nuevo Z2 Extreme, pero por ahora es sólo un prototipo.

3. Acer Nitro Blaze 8

(Image credit: Acer)

Me encantaría haber puesto el Acer Nitro Blaze 11 aquí, ya que creo que será el mayor éxito para Acer, pero es demasiado grande para un PC de juegos portátil. Además, su precio es de 1.099 dólares, una cifra absurda para un PC portátil de juegos. Afortunadamente, la alternativa es el Acer Nitro Blaze 8, que puede acabar teniendo los mismos problemas de rendimiento que el Lenovo Legion Go original debido a su ambiciosa (para un portátil) pantalla de 1600p, pero es mucho más portátil y cómodo de sostener.

Con las mismas especificaciones que su homólogo de mayor tamaño, utilizará el procesador Ryzen 7 8840HS de AMD, que cuenta con la misma iGPU Radeon 780M vista en el Z1 Extreme, una pantalla de 8,8 pulgadas a 144 Hz y 16 GB de RAM. Este parece ser el intento de Acer para ponerse al día con los portátiles actuales, pero puede perder ante los gustos de la Legion Go S y MSI Claw 8 AI + con sus componentes más recientes.

En cualquier caso, se trata de una opción portátil impresionante para los jugadores, disponible en el segundo trimestre de este año a partir de 899 dólares, en medio de lo que parece ser un gran año para todos los entusiastas de los PC portátiles.

¿Ustedes ya tienen su consola portátil favorita? No olviden dejar sus comentarios, estaremos al pendiente de cada uno de ellos.