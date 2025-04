El Nintendo Direct nos ha dejado un sabor dulce/amargo a todos los fans, por un lado nuevos títulos, y compatibilidad con GameCube para Switch Online, pero...

La Nintendo Switch 2 costará 449,99 $ en EE. UU. o 395,99 £ en el Reino Unido (el precio para AU está por confirmar), juegos como Mario Kart te costarán 79,99 $ / 74,99 £, ¿y ese simpático título Welcome Tour que te explicará las características de la consola? También tendrás que pagar por él.

La reacción de Michael Scott:

Toby Returns - The Office US - YouTube Watch On

No puede ser verdad, estarás pensando. Yo pensaba lo mismo, pero la cuenta oficial de Nintendo of Europe en Twitter -completa con la marca de verificación Gold- lo describía como un «título de lanzamiento descargable de pago para Nintendo Switch 2. No hay confirmación más sólida que oírlo de la propia Nintendo.

Discover all the secrets inside your new console with #NintendoSwitch2 Welcome Tour, a paid downloadable launch title for Nintendo Switch 2. pic.twitter.com/X4SqIPDRtJApril 2, 2025

Cuando el tráiler de Welcome Tour de la Direct nos mostró un puñado de minijuegos y mesas de información digital con información demasiado detallada sobre los imanes de los nuevos Joy-Cons, mi reacción inicial fue que parecía un inofensivo manual interactivo y, en última instancia, bloatware, el tipo de software en el que nos meteremos durante unos minutos mientras esperamos a que terminen de instalarse nuestros juegos reales y que acabaremos borrando cuando nos quedemos sin espacio de almacenamiento en la Switch 2. No se me pasó ni una vez por la cabeza que Nintendo cobraría por "jugar" a Welcome Tour.

Ni se me pasó por la cabeza que Nintendo cobrara por "jugar" a Welcome Tour. Todavía no se ha confirmado el precio, pero francamente incluso 1 $ / 1 £ parece demasiado alto.

Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 - YouTube Watch On

I know this title would have taken time to develop and to fill with demos and info, but surely its cost could have been eaten up by the high Switch 2 price? Right?

I was cautiously excited for the Nintendo Switch 2, and the Direct mostly morphed that into true anticipation. June 5, 2025 was marked on my calendar, and as hype grows I could see myself putting in a preorder despite my promise to myself that a new Mario Kart wouldn’t be enough of a draw.

Now, with this Welcome Tour announcement, and several other missteps, I’m just feeling deflated by the whole launch. Hopefully my frustrations will mellow out in the coming days, but in the Switch 2 vs Steam Deck battle, in my mind the Nintendo console is in a losing position for now.