Se ha publicado un nuevo tráiler general de Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World.

El tráiler ofrece un nuevo vistazo a las mejoras de Switch 2, nuevas fases, transformaciones del modo Boca y mucho más.

También se ha revelado un nuevo desafío de jefes finales llamado The Ultimate Cup Z EX.

¿Te perdiste el nuevo tráiler de Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World? De ser así, no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles antes de su lanzamiento a finales de mes.

La versión Switch 2 se presentó por primera vez durante la presentación de la consola, en la que se confirmaron mejoras, características adicionales y el anuncio del contenido descargable (DLC) Star-Crossed World.

En este nuevo tráiler, podemos ver por primera vez los nuevos Starry Stages, que se añadirán junto con el DLC de la historia. Después de que un meteorito se estrellara en Forgotten Land, algunos aspectos del mundo y lugares conocidos han cambiado, creando nuevos caminos y áreas por descubrir.

Durante la presentación de la edición Switch 2, se compartió un primer vistazo a Spring Mouth, pero el último tráiler también ha confirmado que se incluirán dos transformaciones adicionales del modo Mouth: Gear Mouth y Sign Mouth.

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World – Overview Trailer - YouTube Watch On

Con Gear Mouth, los jugadores pueden agarrarse a las paredes y rodar verticalmente. Sign Mouth permite a los jugadores deslizarse por pendientes, saltar en el aire para alcanzar objetos y ejecutar un ataque giratorio contra los enemigos, mientras que Spring Mouth permite a Kirby «aplastar» a los enemigos.

También hay nuevas actividades en camino. Los jugadores podrán recoger monedas estrelladas en cada fase y gastarlas en la Gotcha Machine EX del astrónomo Waddle Deeto para desbloquear nuevas figuras.

También estará disponible un nuevo desafío en el Coliseo llamado The Ultimate Cup Z EX, donde los jugadores podrán «poner a prueba su temple y su poderío en una serie de jefes finales aún más difíciles».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La Switch 2 Edition también llega con nuevas mejoras, incluyendo gráficos mejorados y velocidades de fotogramas más rápidas tanto para el juego base como para el DLC.

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World se lanzará el 28 de agosto.

Los jugadores que ya tengan Kirby and the Forgotten Land en Nintendo Switch pueden comprar un paquete de actualización digital para acceder a Star-Crossed World y a las nuevas mejoras en Switch 2.