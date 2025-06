¡Gracias! Dbrand, compañía de accesorios para Nintendo Switch 2 emitió una disculpa en medio de la controversia por su malogrado control Killswitch Joy-Con 2, pero eso no es todo, pues promete reemplazos.

La semana pasada, Dbrand publicó un extenso post en Reddit, respondiendo a los fans de Switch 2 que han estado experimentando problemas de desconexión con los agarres Killswitch Joy-Con 2 de la compañía.

Inicialmente, afirmaba que los usuarios simplemente sujetaban mal la Switch 2 si la agarraban por el propio Joy-Con. Dbrand también aseguró que el Killswitch había sido probado por su propio equipo de desarrollo, "cientos de creadores de contenido (tanto remunerados como no remunerados) y decenas de periodistas".

"Ni uno solo de ellos, nosotros incluidos, sujetó precariamente la consola entera por un solo Joy-Con, en horizontal, con cero apoyo instintivo de los dedos en la parte trasera, cargando el 87% del peso de la consola directamente sobre la bisagra del Joy-Con", afirmó Dbrand.

También enumeró algunas razones por las que los mandos se desprendían con tanta facilidad para los usuarios entre una serie de clips de demostración:

Sin embargo, Dbrand también ha reconocido los vídeos virales de desconexión del Killswitch, diciendo que cree que "se debe a que estos Joy-Con Grips tienen un labio de fijación interior un poco más grueso de lo deseado", y que ha "ajustado nuestras directrices de tolerancia para la producción en masa para filtrar cualquier Joy-Con que cruce el umbral de “labio demasiado grueso de 0,12 mm”".

Los fans no estaban muy contentos con la respuesta inicial de Dbrand: "Como ingeniero, lo que tengo que decir es esto: el diseño es imperfecto y necesita mejoras".

"Se quedaron en silencio de radio sólo para volver y culpar exhaustivamente al cliente de nuevo", dijo otro.

Ahora, en un post de seguimiento, Dbrand se ha disculpado por su respuesta original, diciendo que va a "probar una nueva estrategia de comunicación en la que ambos digamos menos palabras y dediquemos menos de ellas a culparte."

"Después de leer vuestros comentarios, está bastante claro que nuestro post fue una respuesta espectacularmente terrible al tema en cuestión", dijo la compañía. "Algunos de vosotros habéis expresado esa opinión de forma perfectamente razonable. Otros la han expresado con amenazas de muerte literales".

"Por muy fácil que resulte resumir nuestro mensaje original en la frase “lo estáis sujetando mal”, lo que ahora nos parece sobrio es decir que se os debería permitir sujetarlo como jodidamente os dé la gana, sin que se produzca el desapego. Lo entendemos. Por favor, seguid echándonos la bronca durante los próximos seis u ocho meses por reencarnar a Steve Jobs".

Dbrand explicó que ahora está trabajando en el desarrollo de una nueva versión del Killswitch, y que está "comprometida al 100% a conseguir Joy-Cons de reemplazo a todo el mundo lo antes posible, independientemente de si están gravemente afectados, no han experimentado el problema, nos han enviado un correo electrónico una docena de veces, o no tienen ni idea de nada de esto".

You might also like...