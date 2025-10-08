Microsoft retrasa la subida de precios de Xbox Game Pass para algunos, pero no por la razón que podrías pensar

Microsoft ha retrasado el aumento de precio de Xbox Game Pass para algunos usuarios.

La medida solo afecta a los suscriptores actuales de determinados países.

El resto de usuarios tendrán que pagar los nuevos precios, más elevados.

¿Recuerdas que Microsoft anunció una restructuración masiva de su servicio "Xbox Game Pass" con dolorosos aumentos de precio? Pues les tenemos noticias, la compañía ha revelado que retrocederá ligeramente en algunos de estos cambios, aunque quizás no por la razón que podrías imaginar.

Decimos “retroceder ligeramente” porque el cambio de rumbo es limitado en alcance, a pesar de que Microsoft sigue defendiendo su decisión. La compañía pausará el aumento de precios para algunos usuarios en países seleccionados, lo que significa que muchos otros jugadores aún tendrán que pagar las nuevas tarifas más altas.

En concreto, Microsoft afirma que los incrementos solo afectarán a los nuevos suscriptores en países como Alemania, India, Irlanda, Polonia y Corea del Sur. Los usuarios de esas regiones que ya sean miembros de Xbox Game Pass podrán seguir pagando las tarifas anteriores, al menos de forma temporal. Por ejemplo, en Irlanda, Xbox Game Pass Ultimate seguirá costando 17,99 € al mes para los usuarios actuales, en lugar del nuevo precio de 26,99 €, según informó The Verge, citando publicaciones en redes sociales de usuarios en esos países.

En un correo electrónico enviado a los suscriptores afectados, Microsoft declaró:

“Por el momento, estos aumentos solo afectarán a las nuevas compras y no afectarán tu suscripción actual en el mercado donde resides, siempre y cuando mantengas el plan de renovación automática. Si decides cancelar tu plan y volver a comprarlo, se te cobrará la nueva tarifa vigente.”

La frase clave en ese correo es “por el momento”, lo que sugiere que Microsoft está ganando tiempo, tal vez para que la indignación disminuya. Sin embargo, la implicación es clara: los costos eventualmente volverán al plan original en algún momento del futuro.

Un alivio temporal

The Verge confirmó con Microsoft que el correo electrónico era auténtico, y Microsoft comentó que «los suscriptores actuales de determinados países seguirán renovando por ahora al precio actual, de acuerdo con los requisitos locales». La referencia a los «requisitos locales» podría indicar que las regulaciones influyeron en la decisión, más que las reacciones negativas de los jugadores.

A esta impresión se suma el hecho de que los cambios de precio seguirán entrando en vigor de inmediato en muchos otros lugares, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. Si el descontento de los usuarios fuera la razón principal del cambio, cabría esperar que la implementación se detuviera en todas partes.

Microsoft también ha declarado que avisará a los usuarios con 60 días de antelación antes de implementar cualquier otro cambio. Eso debería darte tiempo para cancelar tu suscripción si te preocupa la entrada en vigor de los nuevos precios más altos.

Si vives en uno de los países en los que Microsoft ha pulsado el botón de pausa, tendrás un respiro temporal en el costo mensual que tendrás que pagar por Xbox Game Pass. Sin embargo, si vives en otro lugar, no tendrás tanta suerte, aunque gracias a GameStop, todavía hay una forma de registrarse al precio anterior. Por ahora, esa podría ser tu mejor opción.

