Ya no uso los controladores Xbox de Microsoft, pero esta nueva función es algo que llevaba años deseando para Windows 11

Microsoft presenta una forma sencilla para que los jugadores cambien entre ventanas de aplicaciones a través de la experiencia de pantalla completa de la nueva aplicación Xbox para PC.

Los jugadores pueden mantener presionado el botón de inicio de Xbox para acceder a la nueva Vista de tareas.

Ya está disponible a través del programa Windows 11 Insider de Microsoft.

La colaboración entre Microsoft y Asus ROG Xbox Ally está a la vuelta de la esquina y, aunque no me entusiasma especialmente su lanzamiento ni el dispositivo en sí, una de las características de la nueva «experiencia de pantalla completa» debería ser beneficiosa para todos los jugadores de PC.

Según informa The Verge, Microsoft va a cambiar el botón Xbox de los mandos para que, al mantenerlo pulsado, aparezca un nuevo selector de tareas que ayudará a los usuarios a cambiar fácilmente entre las ventanas de las aplicaciones. Esta función ya está disponible para los usuarios de Windows 11 Insider y se convertirá en parte integral de la nueva experiencia de pantalla completa de la aplicación Xbox para PC, una exclusiva temporal para ROG Xbox Ally.

Básicamente, esto parece una extensión de la barra de juegos Xbox, que, en retrospectiva, creo que necesitaba una revisión desde hace tiempo, teniendo en cuenta su naturaleza defectuosa y poco receptiva. He dicho en múltiples ocasiones que dudo que las nuevas incorporaciones de Microsoft me alejen de SteamOS, pero esto es genial para mi PC de escritorio para juegos.

Parece que Microsoft está intentando realmente crear una experiencia de PC similar a la de una consola, con una pulsación larga que funciona básicamente de la misma manera que las consolas para acceder al menú de inicio o al panel de control.

Poder cambiar rápidamente entre aplicaciones sin pulsar la tecla Windows suena como un soplo de aire fresco, lo que en última instancia ayuda a evitar las molestias de la barra de tareas de Windows, y espero que el inevitable lanzamiento de Microsoft de toda la nueva interfaz a otros sistemas el próximo año no tarde demasiado.

La verdadera preocupación son las mejoras en el rendimiento de los juegos

(Image credit: Getty Images)

Al ver la diferencia de rendimiento entre Windows 11 y SteamOS, ya que este último ofrece mejores velocidades de fotogramas, me pregunto cómo cambiará esto la experiencia de pantalla completa (espero que le den un nombre oficial).

No tengo intención de usar SteamOS en mi computadora de escritorio por ahora, ya que estoy esperando mejoras al usar hardware de Nvidia, así que definitivamente me intriga lo que Microsoft tiene para ofrecer con su nuevo modo de juego. Hemos visto cómo es Windows 11 para los juegos con menos bloatware usando herramientas como Tiny11, así que no me sorprendería si vemos algo similar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ya es bastante malo que los jugadores tengan que lidiar con puertos para PC mal optimizados y que los directores generales de los estudios culpen a los jugadores por sus propias configuraciones de hardware, así que lo último que necesitamos son servicios en segundo plano que estropeen el rendimiento de los juegos.

Esperemos que sea el comienzo de algo significativo para Microsoft, que compite con Valve, para proporcionar una competencia sana.