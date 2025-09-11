Valve hizo cambios importantes en su interfaz de usuario de Steam

Valve Steam Cliente acaba de recibir numerosas correcciones y adiciones a la interfaz de usuario en una nueva actualización

Las novedades en la interfaz de usuario incluyen escalado de texto, un modo de alto contraste y personalización de la carátula.

Los fanáticos están recurriendo a las redes sociales para elogiar al CEO de Valve, Gabe Newell.

Valve continúa con el crecimiento de su lanzador de juegos para PC, Steam, no solo a través de actualizaciones para su sistema operativo SteamOS , beneficiando a los usuarios de Steam Deck y otras PC portátiles para juegos , sino también para el cliente Steam en su totalidad con una nueva actualización largamente esperada.

Como informaron nuestros buenos amigos de GamesRadar+ , Valve ha lanzado una actualización del cliente Steam que incluye cambios significativos en su interfaz de usuario (UI) a través de nuevas opciones de accesibilidad y personalización, junto con múltiples correcciones que puede encontrar en las notas del parche.

Los usuarios ahora tienen acceso a una escala de interfaz de usuario para ajustar el texto a tamaños pequeños o grandes, un modo de alto contraste para una mejor claridad del texto contra un fondo más oscuro, una configuración de movimiento reducido y una nueva pestaña de personalización para cambiar la carátula y el logotipo de cada juego.

Este último técnicamente ya estaba disponible mediante un clic derecho del mouse en la portada de fondo de un juego, pero Valve ha hecho todo lo posible para expandir esto con una pestaña dedicada.

Para los jugadores de consolas portátiles como yo, es muy similar a un complemento Decky Loader para usuarios de SteamOS, conocido como SteamGridDB (disponible a través de GitHub, que permite a los usuarios reemplazar las carátulas predeterminadas con una gran cantidad de otras, pero esta nueva actualización impulsada por Valve requiere un cambio manual a través de archivos descargados personales.

Los usuarios ya han recurrido a Reddit para elogiar al CEO de Valve, Gabe Newell, y eso no resulta sorprendente considerando el buen nombre que Newell y Valve se han ganado de los fanáticos, y cada vez más, desde el comienzo de Steam Deck.

Análisis: el Steam Client en computadoras de escritorio y SteamOS en dispositivos portátiles son cada vez mejores

Sin lugar a dudas, SteamOS es uno de los mejores aspectos de los juegos de PC, especialmente para Steam Deck y las PC portátiles para juegos, y Valve lo demuestra continuamente con numerosas actualizaciones del cliente Steam.

Con herramientas como Decky Loader que permiten a la comunidad introducir excelentes complementos para mejorar la experiencia general, el crecimiento de SteamOS en términos de popularidad es bastante rápido y es genial ver que Valve está tratando de mejorar su cliente Steam con actualizaciones de UI como esta para todos los jugadores de PC y no solo para los usuarios de Steam Deck.

Tengo mucha curiosidad por ver cuánto más puede agregar Valve al cliente, para diferenciarlo aún más de otros lanzadores de juegos como Epic Games , y estoy dispuesto a apostar que solo mejorará a partir de ahora.