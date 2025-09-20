Microsoft vuelve al ataque: sube el precio de las consolas Xbox
Las consolas Xbox incrementan su precio por segunda vez en el año
¿Recuerdas que en mayo se anunció un incremento en las consolas de Xbox? Pues parece que regresamos en el tiempo y va a volver a pasar.
Cabe mencionar que este nuevo aumento de precios es sólo en Estados Unidos debido a “cambios en el entorno macroeconómico”.
Además, cabe mencionar que de acuerdo con una página de soporte recientemente actualizada, el aumento de precio entrará en vigor a partir del 3 de octubre.
Nuevos precios
- Xbox Series S de 512 GB: $399.99 (antes $379,99; el precio de lanzamiento fue $299.99)
- Xbox Series S de 1 TB: $449.99 (antes $429.99; el precio de lanzamiento fue $349.99)
- Xbox Series X Digital: $599.99 (antes $549.99, el precio de lanzamiento fue $449.99)
- Xbox Series X: $649.99 (antes $599.99, el precio de lanzamiento fue $499.99)
- Xbox Series X 2TB Galaxy Black: $799.99 (antes $729.99, precio de lanzamiento: $599.99)
