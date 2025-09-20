Microsoft vuelve al ataque: sube el precio de las consolas Xbox

¿Recuerdas que en mayo se anunció un incremento en las consolas de Xbox? Pues parece que regresamos en el tiempo y va a volver a pasar.

Cabe mencionar que este nuevo aumento de precios es sólo en Estados Unidos debido a “cambios en el entorno macroeconómico”.

Además, cabe mencionar que de acuerdo con una página de soporte recientemente actualizada, el aumento de precio entrará en vigor a partir del 3 de octubre.

Nuevos precios

Xbox Series S de 512 GB: $399.99 (antes $379,99; el precio de lanzamiento fue $299.99)

Xbox Series S de 1 TB: $449.99 (antes $429.99; el precio de lanzamiento fue $349.99)

Xbox Series X Digital: $599.99 (antes $549.99, el precio de lanzamiento fue $449.99)

Xbox Series X: $649.99 (antes $599.99, el precio de lanzamiento fue $499.99)

Xbox Series X 2TB Galaxy Black: $799.99 (antes $729.99, precio de lanzamiento: $599.99)