Microsoft ha eliminado los descuentos de Xbox Game Pass que reflejaban "todas las compras de juegos y DLC" en favor de los puntos de recompensa

Microsoft confirma que se han eliminado los descuentos de Xbox Game Pass en «todas las compras de juegos y DLC».

Los descuentos se han sustituido por puntos de recompensa.

"Los suscriptores de Ultimate y Premium obtendrán un 10 % y un 5 %, respectivamente, en puntos al comprar determinados juegos y complementos de la biblioteca de Game Pass", afirma Microsoft.

¿Microsoft está saboteando su popular hasta hace unos días Xbox Game Pass con nuevos cambios? Para muchos, la respuesta podría ser sí, para otros es un intento de mantenerlo con vida después de su incremento de precio.

Microsoft ha realizado más cambios en Xbox Game Pass, al confirmar que ha eliminado los descuentos en todas las compras de juegos y contenido descargable (DLC) dentro de su popular servicio de suscripción.

La semana pasada, charlieINTEL detectó que los miembros de Game Pass Ultimate ya no podían acceder al descuento del 10% en el contenido adicional de Call of Duty, incluyendo la eliminación del descuento en Call of Duty Points y BlackCell, una mejora premium del pase de batalla estándar que se compra con dinero real.

En ese momento, se pensaba que el cambio se limitaba únicamente a Call of Duty y sus DLC; sin embargo, Microsoft ha confirmado que ahora aplica a todos los juegos y compras de DLC.

En lugar de los descuentos tradicionales de Game Pass, los suscriptores Ultimate y Premium ahora recibirán un 10% y 5% en puntos de recompensas, respectivamente.

En un comunicado para IGN, Microsoft declaró:

“Esto no es específico de un solo juego y aplica a todas las compras de juegos y DLC. En lugar de un descuento en las compras, los suscriptores Ultimate y Premium obtendrán un 10% y 5% —respectivamente— en puntos al comprar juegos y complementos seleccionados de la biblioteca de Game Pass.

“Los miembros Ultimate seguirán teniendo un 20% de descuento en juegos seleccionados de la biblioteca de Game Pass. Además, todos los miembros de Rewards ganarán puntos al comprar juegos y complementos en la tienda, mientras que los suscriptores Premium y Ultimate ganarán aún más, 2x y 4x, respectivamente. Puedes ver más detalles del programa de recompensas de Game Pass aquí.”

Este cambio llega después de que Microsoft anunciara modificaciones importantes en Xbox Game Pass, con tres planes renovados y un aumento significativo en el precio de la membresía Ultimate.

Ahora, la suscripción Ultimate costará $29.99 USD / £22.99 / AU$35.95 al mes, en lugar de los $19.99 USD / £14.99 / AU$22.95 anteriores. Actualmente, no existe opción de suscripción anual de 12 meses.

