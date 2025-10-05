Las soluciones de almacenamiento Asus ROG Xbox Ally de Sandisk añaden hasta 4 TB de espacio a las próximas consolas portátiles

Sandisk ha revelado las opciones de almacenamiento para las próximas consolas portátiles ROG Xbox Ally.

Una tarjeta microSD y un SSD NVMe estarán disponibles «en los próximos meses».

Ofrecerán hasta 2 TB y 4 TB de espacio, respectivamente.

¿Eres de los que no quiere esperar más para tener en tus manos la nueva Asus ROG Xbox Ally y ya la adquiriste en preventa?

De ser así, quizá quieras mantener en el radar los próximos productos de almacenamiento de Sandisk, especialmente si los 512 GB de la versión base de Xbox Ally o el 1 TB de la Xbox Ally X te parecen insuficientes.

La marca acaba de anunciar que lanzará nuevos productos diseñados específicamente para las próximas consolas portátiles tipo PC “en los próximos meses”. El primero es la tarjeta microSD Sandisk para ROG Ally (X), y el segundo es el SSD NVMe WD Black SN7100X para ROG Xbox Ally (X) y PC.

Empecemos con la tarjeta microSD. Estará disponible en tres versiones con capacidades de 512 GB, 1 TB y 2 TB, con precios de $69.99 / £49.99, $149.99 / £104.99 y $299.99 / £209.99, respectivamente.

Por su parte, el SSD NVMe podrá usarse tanto con las consolas portátiles Ally como con PC. Habrá dos modelos, de 2 TB y 4 TB, con precios de $159.99 / £123.99 y $279.99 / £239.99, respectivamente.

La tarjeta microSD, como se mencionó, ha sido diseñada específicamente para las consolas portátiles Xbox Ally, y Sandisk afirma que es totalmente compatible con la integración de Xbox.

Ofrece velocidades de lectura de hasta 200 MB/s, además de una garantía limitada de por vida en caso de fallas.

El SN7100X, por su parte, alcanza velocidades de lectura de hasta 7,250 MB/s y velocidades de escritura de hasta 6,900 MB/s. También incluye una prueba gratuita de un mes de Xbox Game Pass Ultimate, aunque deberás ser suscriptor nuevo para poder activarla.

En mi artículo de impresiones desde Gamescom 2025 sobre la Asus ROG Xbox Ally, programada para lanzarse el 16 de octubre de 2025, fui un tanto escéptico respecto al dispositivo. Y aunque veo el atractivo de una consola portátil similar a Steam Deck con integración completa al ecosistema Xbox, su rendimiento inconsistente y un panel de control poco responsivo y frustrante me dejaron con ganas de más.