Ya se pueden reservar el ROG Xbox Ally y el ROG Xbox Ally X. A continuación te indicamos cuánto costarán

Se han revelado los precios del ROG Xbox Ally y el ROG Xbox Ally X.

El ROG Xbox Ally costará 599,99 $ / 499,99 £ / ~900 AU$, y el ROG Xbox Ally X costará 999,99 $ / 799,99 £ / ~1500 AU$, $19,999.00 pesos mexicanos.

Ya se pueden realizar reservas antes de su lanzamiento el 16 de octubre.

¡La espera está a punto de terminar! Muy pronto tendremos las nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X en nuestras más, para ser más exactos, el próximo 16 de octubre y ya conocemos los precios.

Desarrolladas en colaboración con Xbox, la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X costarán 599,99 dólares, $12.499 pesos mexicanos y 999,99 dólares, $19.999 pesos mexicanos respectivamente.

Ya se pueden realizar pedidos por adelantado en determinados mercados de determinadas regiones, incluyendo la tienda web oficial de ROG, Microsoft Store, ASUS eShop y distribuidores locales.

Reservas de Asus ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X

La ROG Xbox Ally está diseñada como la consola portátil esencial para jugadores ocasionales y cuenta con un procesador AMD Ryzen Z2 A. Por su parte, su homóloga más cara cuenta con el nuevo procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme para ofrecer "un rendimiento superior en títulos AAA" y una mayor duración de la batería.

Ambos modelos también ofrecen importantes mejoras con respecto a la anterior ROG Ally y una experiencia de pantalla completa para disfrutar al máximo de los juegos en Windows 11.

TechRadar Gaming ha tenido la oportunidad de probar la Asus ROG Xbox Ally en la Gamescom 2025 y, aunque resulta atractivo poder acceder a la biblioteca de Xbox además de a Steam, "la ejecución es, en el mejor de los casos, poco manejable" y "el rendimiento fue desigual".

"A mí, al menos por ahora, la Xbox Ally no me ha convencido", escribe el editor de hardware Rhys Wood. "Pero sin duda podría hacerlo si tuviera un precio más asequible, por ejemplo. Aparte de eso, poder jugar a los mejores juegos de Xbox Series X sobre la marcha es una perspectiva muy atractiva, y podría convencerme si los futuros títulos de Xbox Game Studios, como Fable, Gears of War: E-Day y lo que sea que venga después para Halo y Forza, ofrezcan un rendimiento optimizado en la consola portátil.

Sin duda, el potencial está ahí, aunque, en la actualidad, creo que Xbox Ally vivirá o morirá en función de la fuerza de los futuros juegos creados por Xbox, y si la próxima generación de Xbox realmente sale con fuerza, entonces el dispositivo podría terminar siendo un complemento muy atractivo".