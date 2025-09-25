Sony lanza otra edición limitada del DualSense con el modelo God of War 20th Anniversary, y las reservas comenzarán pronto

Sony ha presentado un nuevo control DualSense de edición limitada.

Para celebrar el 20.º aniversario de God of War, tiene un diseño sencillo pero llamativo inspirado en Kratos.

Las reservas comenzarán la próxima semana, el 12 de octubre, en PlayStation Direct y otros minoristas.

¿No pudiste hacerte de un DualSense Astro Bot Limited Edition? No te preocupes, tendrás una oportunidad de obtener un nuevo control de edición limitada.

Ya que Sony ha revelado un nuevo control de edición limitada inspirado en Kratos para reforzar aún más la gama DualSense.

El DualSense God of War 20th Anniversary Limited Edition estará disponible para reservar en PlayStation Direct y otros minoristas participantes a partir del 30 de octubre, pero la fecha de lanzamiento aún no se ha revelado por completo.

Presentado como parte de la presentación State of Play del 24 de septiembre, se reconoce inmediatamente como un controlador inspirado en God of War, con el característico tatuaje rojo de Kratos sobre un fondo blanco a gris claro y otros elementos de ambos colores en los joysticks y los botones del D-pad.

Ancient Greece ➡️ Nine Realms ➡️ your living roomIntroducing the DualSense Controller – God of War 20th Anniversary Limited Edition Ω Pre-order Oct 3: https://t.co/9XWig3dKQY pic.twitter.com/8yzayr2QjQSeptember 24, 2025

Como algunos lectores habituales ya habrán deducido, soy un gran admirador del control inalámbrico DualSense. Es un control magnífico en todos los aspectos, gracias a su excelente diseño ergonómico simétrico, sus funciones y botones, y su rendimiento. Esos mismos lectores habituales también recordarán que soy un gran coleccionista de mandos, así que intentaré hacerme con este cuando se abran las reservas, sobre todo porque está inspirado en una serie que me encanta.

Sabemos que costará 84,99 dólares/74,99 libras, según la publicación oficial del blog de PlayStation, pero aún no sabemos exactamente dónde se podrá adquirir.

La página de DualSense de PlayStation Direct debe ser tu primera parada, así que he incluido un práctico enlace a ella a continuación, así como algunos de los mejores enlaces a otros minoristas que probablemente participarán.

Para ser sincero, creo que se trata de un controlador de edición limitada relativamente sencillo de Sony. Soy coleccionista, así que, por supuesto, me sentiré tentado, pero parece que solo se diferencia del controlador DualSense blanco estándar en unos pocos toques de pintura roja...

Como resultado, es un diseño que podría hacer que el controlador solo sea apto para los más grandes, pero sea como sea, cubriré las últimas existencias.

Recuerda, si quieres este pad, las reservas se abren el 3 de octubre, así que no olvides volver aquí.

¿Vas a comprar el DualSense de edición limitada del 20.º aniversario de God of War? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!