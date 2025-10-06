Microsoft defiende el aumento de precio de Xbox Game Pass tras las críticas, y estoy seguro de que en este momento solo está cavando su propia tumba

El director de comunicación de juegos y plataformas de Microsoft defiende los nuevos precios del Xbox Game Pass

Dustin Blackwell sugiere que Microsoft está tratando de añadir más valor a los niveles del Game Pass

El PC Game Pass sigue siendo la forma más económica de jugar a los nuevos juegos desde el primer día

¿Qué opinas de los nuevos precios de Xbox Game Pass? Sin duda, cada vez es más evidente que los consumidores no están contentos con la decisión de Microsoft, sin embargo, parece que la compañía no pondrá marcha atrás.

Según informa TweakTown, el director de comunicaciones de juegos y plataformas de Microsoft, Dustin Blackwell, afirmó en declaraciones a The Verge que las subidas de precios de Xbox Game Pass «nunca son agradables para nadie», pero insiste en que se está añadiendo más valor a los planes de Game Pass. Esa postura parece contradecir la reacción de los fans tras el anuncio inicial de la subida de precios, teniendo en cuenta solo las cancelaciones masivas.

Dudo que comentarios de esta naturaleza sean bien recibidos por los consumidores, independientemente de los esfuerzos de Blackwell por ofrecer mejores razones para las subidas de precios. De hecho, sus comentarios sugieren que Microsoft no dará marcha atrás en su decisión, incluso si eso significa perder suscriptores, lo que ya está ocurriendo.

Con el nuevo ROG Xbox Ally X a un precio de 999 dólares / 799 libras esterlinas / 1599 dólares australianos, junto con los constantes aumentos de precio de Xbox Series X y Xbox Series S, y ahora un modelo de Game Pass que costará 360 dólares al año, se puede decir con seguridad que Microsoft no se está haciendo ningún favor en este momento.

Tiene más sentido jugar en PC que en las consolas de Sony o Microsoft

Con medidas como esta de Microsoft, los juegos de PC se están volviendo mucho más atractivos para los jugadores de consola. Muchos dirían (incluido yo) que siempre lo han sido. Aunque ninguna de las subidas de precio de Xbox Game Pass es una buena noticia, PC Game Pass sigue siendo la opción más barata frente a Game Pass Ultimate, con un precio de 16,49 $ / 13,49 £ / 19,45 AU$, que incluye nuevos juegos desde el primer día.

Además del PC Game Pass, el ecosistema de PC ofrece múltiples opciones de juego asequibles. Las tiendas de consolas, como PlayStation Store, no suelen ofrecer grandes descuentos, pero en PC es mucho más fácil encontrar mayores rebajas en juegos para PC a través de mercados como Loaded (antes CDKeys).

Ya lo he mencionado anteriormente, pero los juegos para PC tampoco te piden que pagues por acceder al modo multijugador en línea, y la mayoría de los títulos triple A exclusivos de Sony acaban llegando a PC uno o dos años después de su lanzamiento inicial.

Aunque Microsoft está sufriendo ahora las consecuencias de la reacción negativa, no sería de extrañar que Sony subiera pronto los precios de PlayStation Plus. Si eso ocurre, los juegos para PC se situarán aún más por encima de los juegos para consola, y eso se deberá únicamente a las decisiones tomadas por Sony y Microsoft.