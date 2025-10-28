Los Simpson llegarán a Fortnite por primera vez el próximo mes. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la próxima minitemporada

Los Simpson llegarán a Fortnite el 1 de noviembre

La minitemporada, que ya se había filtrado, contará con los invasores alienígenas de Los Simpson, Kang y Kodos

La minitemporada comenzará cuando termine la temporada 4 del capítulo 6 de Fortnite

¡Los rumores eran ciertos! Epic Games ha confirmado que Los Simpson llegarán oficialmente a Fortnite por primera vez, justo cuando el evento anual de Halloween del juego, Fortnitemares, llega a su fin.

En una publicación compartida en X / Twitter, Epic Games ha compartido nuevas ilustraciones que adelantan el crossover filtrado, en las que se ve a Jonesy y Hope, de Fortnite, enfrentándose a los invasores alienígenas de Los Simpson, Kang y Kodos, con el icónico estilo artístico de la longeva serie de televisión.

La imagen de cabecera de la cuenta de Fortnite también parece haber sido vandalizada con grafitis de Bart Simpson, lo que sugiere que el personaje también aparecerá en la nueva minitemporada.

Pero, ¿cuándo podrán los jugadores disfrutar de la nueva colaboración? La temporada 4 del capítulo 6 de Fortnite terminará el 1 de noviembre, el mismo día en que, al parecer, dará comienzo la minitemporada de Los Simpson.

«Kang y Kodos han llegado a Fortnite con un mensaje para todos vosotros, humanos. No os lo perdáis el 1 de noviembre a las 11:00 a. m. ET», ha dicho Epic Games.

La cuenta oficial de Instagram de Los Simpson también compartió un video promocionando la minitemporada, en el que se ve a Kang y Kodos convirtiendo al personaje de Fortnite Fishtick en un plato de palitos de pescado antes de secuestrar a Jonesy y Hope.

Si entras ahora mismo en Fortnite Battle Royale, verás a Kang y Kodos volando en su ovni junto al autobús de batalla al comienzo de las partidas. Puedes ver cómo se ve en la imagen de abajo:

(Image credit: Epic Games)

Todavía quedan unos días para que termine Fortnite Shock 'N Awesome, así como su evento de Halloween, Fortnitemares, que ha incorporado a Scooby Doo y su pandilla, a la estrella del pop Doja Cat y a un montón de iconos del terror como Ghostface, Jason Voorhees y muchos más.

Para más información, consulta nuestra guía sobre la fecha de lanzamiento de la próxima temporada de Fortnite y qué esperar del capítulo 6, temporada 5, incluidos los cambios en el mapa y las próximas actualizaciones.

