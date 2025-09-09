Los jugadores de Hollow Knight: Silksong están encontrando a Savage Beastfly tan difícil que se ha creado un subreddit dedicado exclusivamente a odiar al jefe

Los jugadores de Hollow Knight: Silksong consideran que Savage Beastfly es demasiado difícil en comparación con otros jefes finales.

Hay un subreddit dedicado exclusivamente a este jefe final en el que los fans comparten su odio hacia él.

Algunos fans creen que este jefe final es "el enemigo más difícil del juego" hasta ahora.

¿Odias al Savage Beastfly en Hollow Knight: Silksong? De ser así, te tenemos noticias, no eres el único.

Los jugadores de Hollow Knight: Silksong están batallando para vencer a Savage Beastfly, con algunos asegurando que es el enemigo más difícil que han enfrentado hasta ahora, tanto así que incluso se creó un subreddit dedicado a odiar a este jefe.

Silksong, al igual que su predecesor Hollow Knight, es un juego inherentemente desafiante, pero los jugadores que han esperado este título durante siete años no la están pasando nada bien contra un jefe secreto en particular: Savage Beastfly.

¡Cuidado! Pequeños spoilers de jefe a continuación

El usuario “Zachesque” escribió en Reddit: “¿Cómo puede existir Savage Beastfly?”. Ahí comenta que la pelea parece abrumadoramente más difícil que cualquier otro jefe que había enfrentado hasta ese momento, incluso sumando todos los de Hollow Knight.

Señala que, aunque el jefe solo tiene dos ataques, uno de ellos hace dos máscaras de daño incluso con solo tocarlo, lo realmente complicado son los enemigos voladores que aparecen durante la pelea, sobre todo porque todo ocurre en una arena pequeña.

"Además, parece tener como un millón de vida", añade Zachesque. “Lo único que pudo haber salvado esta pelea sería que tuviera poca vida, para que fuera una frenética carrera por acabarlo antes de ser sobrepasado, pero no. Esta es una pelea larga. Tienes que tambalearlo como cinco veces. Así que además de ser injusta, poco divertida y nada interesante, también es un suplicio que dura demasiado”.

Otros jugadores comparten la misma frustración. Uno comentó: “No hay absolutamente nada rescatable en este jefe. Tal vez lo más molesto es que es solo una pta mosca. Siento que me está partiendo la mdre la Gruz Mother o algo así, pero sinceramente este ha sido el enemigo más difícil del juego para mí hasta ahora, y eso que acabo de terminar Greymoor”.

Savage Beastfly incluso ya tiene su propio subreddit llamado r/f*cksavagebeastfly, donde los fans se unen en su odio hacia el jefe, siendo la publicación más popular: “Este es el subreddit más reconfortante que he visto en toda mi vida”.

Si estás teniendo problemas para vencer a Savage Beastfly, se recomienda explorar un poco más y conseguir herramientas adicionales que pueden ser útiles en el siguiente intento. El Curveclaw, un arma arrojadiza estilo búmeran, podría ser la clave.

Por otro lado, Team Cherry anunció que el primer parche post-lanzamiento de Hollow Knight: Silksong llegará la próxima semana e incluirá “algunos ajustes de balance en las primeras etapas del juego” para suavizar un poco la dificultad inicial.