Gamers en China critican la mala traducción de Hollow Knight Silksong. Team Cherry promete mejorarlo

Gamers de habla china han expresado su frustración con la traducción del juego.

Para algunos, "se lee como una novela Wuxia" en lugar de transmitir los temas del juego.

Team Cherry ha prometido mejoras "en las próximas semanas".

Las críticas y la recepción de Hollow Knight: Silksong han sido en gran medida positivas desde su lanzamiento el 4 de septiembre, y a pesar de algunos problemas con su dificultad, eso no ha impedido que más de medio millón de jugadores prueben el juego solo en Steam .

Dicho esto, los jugadores de habla china han expresado su descontento con la traducción al chino simplificado de Silksong . Según Eurogamer , los jugadores han recurrido a las redes sociales para compartir sus comentarios sobre la traducción, y un usuario afirmó que "parece una novela Wuxia en lugar de transmitir el tono del juego. No se trata de esfuerzo, sino de gusto y dirección, y hablar desde la experiencia probablemente no se pueda solucionar sin cambiar al traductor".

Al filtrar las reseñas de Steam según quienes jugaron el juego en chino simplificado, Silksong tiene una calificación "Mixta", con solo un 44% de reseñas positivas. Claramente, aún queda trabajo por hacer.

Con ese fin, el jefe de marketing y publicación de Silksong, Matthew Griffin, recurrió a X/Twitter para responder a las críticas de los jugadores de habla china.

"A nuestros fans de habla china", escribió Griffin, "les agradecemos que nos hayan informado sobre problemas de calidad con la traducción actual al chino simplificado de Hollow Knight: Silksong . Trabajaremos para mejorar la traducción en las próximas semanas. Gracias por sus comentarios y apoyo".

Actualmente no sabemos cuándo entrarán en vigor estas mejoras en el juego, pero esperamos que los jugadores de habla china no tengan que esperar demasiado para obtener una traducción de mayor calidad.