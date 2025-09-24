Los jugadores de Ghost of Tsushima ahora pueden desbloquear productos exclusivos con el nuevo programa Franchise Rewards de PlayStation

PlayStation ha lanzado su programa Franchise Rewards.

Los jugadores que consigan trofeos específicos en Ghost of Tsushima ahora pueden comprar productos exclusivos.

Las recompensas de Ghost of Yōtei también llegarán a finales de este año.

PlayStation ha lanzado Franchise Rewards, un nuevo programa que permite a los jugadores comprar mercancía exclusiva al obtener trofeos específicos dentro de los juegos.

El primer título en unirse al programa es Ghost of Tsushima, con las Ghost Rewards. Los jugadores que obtengan el trofeo de oro “Mono No Aware” o el trofeo de platino “Living Legend” antes del 31 de diciembre de 2025 podrán comprar las recompensas correspondientes.

Entre ellas se incluyen:

La playera “Mono No Aware” Gold Trophy de Ghost of Tsushima por $30 USD / €33

El pin “Living Legend” Platinum Trophy de Ghost of Tsushima por $25 USD / €28

Ambos diseños están inspirados en la isla de Tsushima y en la legendaria armadura de Jin, y fueron creados con “estrecha colaboración con Sucker Punch Productions para asegurarse de que capturan auténticamente la atmósfera y el arte del juego”, según explicó Katie Lennox, directora de Franchise Rewards, en el más reciente blog de PlayStation.

Los jugadores que consigan los trofeos tendrán hasta el 31 de enero de 2026 para comprar la mercancía de edición limitada.

Las Ghost Rewards llegan justo a tiempo para el lanzamiento de Ghost of Yōtei, programado para el 2 de octubre de 2025 en PS5 y PS5 Pro.

PlayStation confirmó que las recompensas de Ghost of Yōtei también llegarán más adelante este mismo año.

Las preventas de Ghost of Yōtei ya están disponibles, junto con los paquetes de PS5 con Ghost of Yōtei. Si buscas hacerte con el control DualSense exclusivo de Ghost of Yōtei, aquí podrás encontrar dónde comprarlo.