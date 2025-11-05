Los creadores de Fortnite reciben un adelanto del capítulo 7 que insinúa un escenario en EE. UU. y, posiblemente, una colaboración con Kill Bill

Fortnite Capítulo 7 se lanzará a finales de noviembre.

Los creadores han recibido un críptico adelanto de Epic Games con un conjunto de coordenadas.

Estas apuntan a Hollywood, en Norteamérica, y los fans creen que podría haber una conexión con Kill Bill.

¿Eres de los que espera con emoción la llegada del capítulo 7 de Fortnite? De ser así, estás en el lugar indicado, pues finalmente tenemos algunas pistas. Además, algunos creadores han recibido un enigmático avance que contiene un conjunto de coordenadas, así como las letras «Q&U».

Según ha revelado @NickEh30 en X, el creador más importante de Fortnite recibió un avance oficial del capítulo 7, que se puede ver a través de este enlace de YouTube no listado. La breve transmisión menciona Zero Hour, el capítulo 7 y Fortnite After Dark With Q&U.

Las coordenadas que aparecen en el teaser (34.134117 N, 118.321495 O) corresponden a Los Ángeles y, más concretamente, a Hollywood. He verificado estas coordenadas utilizando un mapa de latitud y longitud, y efectivamente parece que el próximo capítulo de Fortnite estará basado en Estados Unidos, concretamente en la costa oeste. Ahora pasemos a la mención «Q&U».

Como ha señalado el filtrador de Fortnite @ShiinaBR en X, Q&U es como se acreditaron Quentin Tarantino y Uma Thurman en Kill Bill. Teniendo en cuenta que el 5 de diciembre se estrenará en los cines una reedición de Kill Bill Vol. 1 y Vol. 2, combinadas en Kill Bill: The Whole Bloody Affair, todo encajaría muy bien con el lanzamiento del capítulo 7 de Fortnite y el escenario de Hollywood que se insinúa. Tendremos que esperar a ver si estos rumores coinciden con la revelación final del Capítulo 7.

Fortnite The Simpsons terminará el 29 de noviembre, el mismo día en que habrá un evento en vivo que dará paso a lo que venga después.

Para más información, consulta nuestra guía sobre la fecha de lanzamiento de la próxima temporada de Fortnite y qué esperar del Capítulo 7, incluyendo cambios en el mapa, nuevos skins y próximas actualizaciones.

