Las preguntas frecuentes sobre Forza Horizon 6 revelan planes para un lanzamiento «posterior al lanzamiento» en PS5, pero no ofrecen ninguna información sobre el precio o la preventa

Forza Horizon 6 llegará a PlayStation 5

Una página de preguntas frecuentes sobre el juego confirma que llegará a la consola de Sony «después del lanzamiento».

Por el momento se desconocen otros detalles, como la información sobre la preventa.

¿Una página de preguntas frecuentes (FAQ) sobre Forza Horizon 6 que nos deja más dudas que respuestas? Eso parece.

Lo más destacado de esta página es que confirma que Forza Horizon 6 sí llegará a PlayStation 5. Sin embargo, parece que no lo hará el mismo día de lanzamiento que las versiones para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

“Con la emoción que esta franquicia genera en otras plataformas”, dice la respuesta a la pregunta sobre compatibilidad con PS5, “también tenemos a Playground Games y Turn 10 Studios trabajando juntos para llevar Forza Horizon 6 a PlayStation 5 después de su lanzamiento. Por ahora, los jugadores pueden añadirlo a su lista de deseos en Xbox y Steam, y no podemos esperar para compartir más detalles sobre Forza Horizon 6 a principios del próximo año.”

La página de preguntas frecuentes es bastante vaga en otros aspectos, aunque esto es comprensible dado que el juego apenas fue anunciado. Las preguntas sobre precio y detalles de preventa reciben simplemente la respuesta: “en una fecha posterior”.

No obstante, sí se confirma —aunque no sea sorpresa— que Forza Horizon 6 estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

La publicación también deja sin aclarar otros detalles importantes, como cuándo conoceremos más información sobre el juego o cuál será su auto insignia (es decir, el que aparecerá de forma destacada en la carátula).

Hasta ahora, lo único que sabemos de Forza Horizon 6 es que estará ambientado en Japón, y el tráiler de anuncio muestra el Monte Fuji de fondo de manera destacada.

Los mapas de la serie Horizon suelen condensar grandes extensiones de terreno en áreas de juego más densas, por lo que es muy probable que también podamos conducir por las calles de Tokio, considerando que la capital se encuentra a unos 100 km del famoso monte en la vida real.