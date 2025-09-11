Las notas del parche de Assassin's Creed Shadows confirman que el arma Bo, se añadirá al juego principal

Ya está disponible la actualización 1.1.1 de Assassin's Creed Shadows, que añade mejoras para los escondites, aumenta el nivel máximo a 100 y ahora

el nuevo bastón Bo de Claws of Awaji también se añadirá al juego base de forma gratuita.

Un nuevo proyecto llamado Sanctuary también recompensa con equipo inspirado en Ezio.

¡Atención! Ubisoft finalmente reveló las notas del parche para la actualización 1.1.1 de Assassin's Creed Shadows, en las que se detallan todas las novedades antes del lanzamiento de la expansión Claws of Awaji del juego. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

En primer lugar, debes de saber que la actualización 1.1.1 ya está disponible en todas las plataformas y es bastante grande, con un tamaño de 42 GB en PC, 17 GB en Steam, 24 GB en Mac, 33 GB en Xbox Series X y Xbox Series S, y 12,94 GB en PS5.

El parche llega justo a tiempo para Claws of Awaji, que se lanzará el 16 de septiembre y añadirá nuevo contenido a la historia en el que Naoe y Yasuke se encontrarán en una nueva región insular dominada por los Sanzoku Ippa mientras buscan al legendario Fujibayashi Tsuyu.

Una de las principales características de esta expansión era añadir una nueva misión de la historia que desbloquearía un nuevo arma de bastón Bo para Naoe. Sin embargo, Ubisoft ha confirmado que esta misión y el arma se añadirán ahora al juego base de forma gratuita.

"Desarrollada originalmente en exclusiva para la expansión Claws of Awaji, pensamos que esta arma era demasiado genial como para no compartirla con todos... ¡GRATIS! ¡Tú tienes un bastón Bo! ¡Y tú! ¡Y tú, el de atrás! Todos tendrán un bastón Bo a partir del 16 de septiembre" dijo Ubisoft.

(Image credit: Ubisoft)

Además de aumentar el nivel máximo a 100 y mejorar la calidad del equipo, también se han añadido nuevas mejoras para los escondites. Ahora, cada edificio único incluye dos niveles de mejora adicionales, lo que supone un total de 20 nuevas mejoras, junto con tres nuevos niveles de escondite.

Además, tras mejorar el Nando al nivel dos, los jugadores ahora podrán meditar y avanzar en el tiempo hasta las 6 en punto, y al mejorar el estudio al nivel 4, los exploradores podrán revelar tanto los miradores como los refugios.

También hay disponible un nuevo proyecto llamado Santuario en el Animus HUB, que recompensará a los jugadores con una colección de objetos, entre los que se incluyen equipo basado en el personaje principal de Assassin's Creed 2, Ezio Auditore, un kusarigama con cabeza de águila, un gato de compañía para el tejado y un amuleto de Florencia.

Puedes consultar aquí las notas completas del parche, que incluyen una larga lista de correcciones de errores y la confirmación de que las escenas cinemáticas en PC ya no están limitadas a 30 fotogramas por segundo.