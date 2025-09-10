Los desarrolladores de Little Nightmares 3 revelan por qué dos son mejores que uno en este próximo juego de terror: "la función más solicitada fue el modo cooperativo"

Little Nightmares 3 está listo para revolucionar la fórmula espeluznante de la serie al agregar un segundo jugador a la mezcla.

Después de que nuestros compañeros de TechRadar en EUA probaran el juego de terror durante más de dos horas en un evento reciente organizado por la editorial Bandai Namco, pueden confirmar que esta próxima secuela se siente como una evolución adecuada de la popular duología de terror en miniatura de Tarsier Studio, a pesar de un cambio de desarrolladores.

Mientras Tarsier está trabajando arduamente en la nueva IP Reanimal , la franquicia ahora está dirigida por los creadores de Until Dawn, Supermassive Games, y está claro que el equipo ha hecho esfuerzos para preservar lo que los fanáticos aman y al mismo tiempo ir más allá al introducir nuevas características.

Paso a pasito

Con sus numerosos escenarios brutales, Little Nightmares siempre se ha centrado en el espectáculo, por lo que la posibilidad de compartir la experiencia con un segundo jugador es una incorporación natural.

"Creo que con Little Nightmares 2 ya empezamos a ir en esa dirección al ofrecer un compañero de IA", explica la productora Coralie Feniello. "Realizamos encuestas a los jugadores y la función más solicitada fue el modo cooperativo, así que queríamos incorporarla a Little Nightmares 3 ".

Ella explica que esta es una de las razones por las que Supermassive era “la opción correcta” para la propiedad, habiendo experimentado a menudo con el terror multijugador en sus juegos The Dark Pictures Anthology.

Aun así, desarrollar la propiedad intelectual de otro estudio siempre presentará sus propios desafíos. "He trabajado en Little Nightmares desde Little Nightmares 2 , y en Bandai Namco también hemos estado trabajando en ello desde el principio", continúa.

Para nosotros era fundamental mantener conversaciones exhaustivas con Supermassive Games para asegurarnos de que nuestra colaboración fuera óptima. Creo que ha funcionado muy bien y hemos estado hablando mucho para definir la licencia.

Para lograrlo, el equipo "tuvo que analizar minuciosamente todo en Little Nightmares 1 y 2 ". Feniello destaca el distintivo estilo de animación del juego como un aspecto de la identidad de la serie que fue particularmente difícil de plasmar. "La animación tiene una sensación casi de stop motion", comienza.

En un momento dado, estábamos haciendo animaciones y vimos que eran muy rápidas. Tuvieron que bajar la velocidad para que encajaran con el estilo. Es lo mismo para todo: tuvimos que proyectarnos y comprender la visión. Creo que hicieron un gran trabajo al ponerlo a la altura de Little Nightmares 1 y 2. Sin duda, fue un reto.

Dos son mejor que uno

La esencia de la mecánica cooperativa de Little Nightmares 3 reside en el diseño de sus dos pequeños protagonistas: Low y Alone. Ambos poseen habilidades únicas que les permiten interactuar con el entorno de diferentes maneras. Low está armado con un arco improvisado, que usa para pulsar botones o reventar globos distantes, mientras que Alone empuña una pesada llave inglesa que puede destrozar barreras frágiles.

“A veces necesitas tener la habilidad especial de cada uno, y otras veces es más una cuestión de quién está dónde”, comienza Feniello. “Es una jugabilidad asimétrica, donde un jugador hace una cosa y el otro hace otra; realmente no queríamos tener solo a un jugador haciendo algo y el otro simplemente corriendo. Cada rompecabezas complejo requiere que participen dos personas”.

El juego también incluye combate, que ya se presentó en la segunda entrega. Sin embargo, tiene un nuevo enfoque cooperativo, con enemigos que requieren la colaboración de ambos jugadores para vencerlos. Me enfrenté a legiones de pequeñas criaturas con forma de muñeca y cabezas enormes que Low podía disparar.

Sin embargo, los cuerpos siguen moviéndose, y solo son derrotados cuando Alone aplasta la cabeza caída. Es una fórmula sorprendentemente desafiante que requiere mucha coordinación, pero resulta sumamente satisfactoria cuando se domina.

Aunque el modo cooperativo es muy divertido, también hay un modo individual completo si buscas una experiencia más parecida a la de los dos primeros juegos, donde uno de los personajes está controlado por una IA. "Hemos estado realizando muchas pruebas de juego para asegurarnos de que la gente disfrute tanto del modo individual como del cooperativo, y hemos realizado muchos ajustes", revela Feniello.

Al final, encontrar el equilibrio puede ser todo un reto, porque no queremos que la IA ayude demasiado, pero sí queremos que esté contigo y que reaccione bien. Por lo tanto, creo que ha sido cuestión de iterar y asegurarnos de que la IA se sienta cómoda [al jugar con ella]».

Quienes jueguen Little Nightmares 3 en solitario también podrán ver algunas animaciones de personajes exclusivas a las que no se puede acceder en el modo multijugador.

Reírse a carcajadas

El único aspecto de la fórmula de Little Nightmares que parece sufrir con un segundo jugador es su característico “horror encantador”.

Me partí de risa en varios momentos de mi partida cooperativa, ya fuera por guiarlos deliberadamente hacia el camino de los enemigos o por vernos a ambos caer al suelo durante los pocos segmentos de plataformas. Lo pasé genial, pero no fue precisamente la experiencia más escalofriante, sobre todo en comparación con los juegos anteriores.

“El modo cooperativo cambia [la atmósfera], pero depende de con quién juegues”, dice Feniello. “Hemos visto a algunos jugadores bastante asustados que traen consigo a su pareja”.

Para aquellos acostumbrados a los juegos de terror, argumenta que el modo para un solo jugador tiene más probabilidades de generar sustos: "Es por eso que también queríamos traer el modo para un solo jugador aquí, para que puedas experimentar ambas atmósferas dependiendo de lo que quieras y cómo quieras jugarlo".

¿Convertirá todo esto a Little Nightmares 3 en el próximo gran éxito en un año en el que juegos cooperativos como Split Fiction han alcanzado una popularidad astronómica? Estaré atento a su lanzamiento para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S , Xbox One , PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 10 de octubre.