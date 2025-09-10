Hollow Knight: El primer parche posterior al lanzamiento de Silksong llegará la próxima semana y abordará la dificultad inicial del juego con algunos "ligeros ajustes de equilibrio"

Hollow Knight: El primer parche posterior al lanzamiento de Silksong llegará «a mediados de la próxima semana».

Abordará la dificultad al principio del juego, con una ligera reducción de la dificultad de Moorwing y Sister Splinter.

Las notas del parche también incluyen una lista de correcciones de errores.

¿Ya tuviste la oportunidad de disfrutar del juego del momento, Hollow Knight: Silksong? De ser así, te tenemos noticias, pues Team Cherry anunció el primer parche después del lanzamiento y llegará la próxima semana. Además, abordará las múltiples quejas sobre la dificultad.

En una nueva publicación de la comunidad de Steam, el estudio confirmó que el parche 1.0.28470 se lanzará «a mediados de la próxima semana» y se centrará principalmente en la corrección de errores, así como en implementar «algunos ligeros ajustes de equilibrio al principio del juego». Puedes leer las notas completas del parche a continuación.

Hollow Knight: Silksong - Notas del parche de la versión 1.0.28470

Se ha corregido un error por el que los jugadores podían permanecer sin camuflaje tras la secuencia de escape de Slab.

Se ha corregido un error por el que la operación Infestación a menudo no se podía completar al final de la partida.

Se ha corregido el error por el que la operación Infestación no se podía completar cuando se invocaba a la bestia de las campanas en Bilewater Bellway al final del juego.

Se ha corregido el error por el que los jugadores quedaban atrapados flotando tras rebotar hacia abajo en ciertos proyectiles.

Se ha corregido el error por el que a veces no se podía acceder a las entregas del mensajero en el acto 3.

Se ha corregido el error por el que Craft Bind no funcionaba correctamente en los recuerdos.

Se ha corregido el bloqueo suave de la herramienta Lace al comienzo de la batalla en Deep Docks.

Se ha corregido el error por el que Silk Snippers en Chapel of the Reaper a veces se quedaba atascado fuera de los límites.

Se ha corregido el error por el que Claw Mirrors dejaba a Hornet invertido si recibía daño durante un momento específico mientras se vinculaba.

Se ha corregido el error por el que Snitch Pick no daba rosarios y fragmentos de concha como estaba previsto.

Se ha eliminado la entrada de anulación de flotación (abajo + salto, después de que el jugador tenga Faydown Cloak).

Se ha reducido ligeramente la dificultad de los jefes Moorwing y Sister Splinter al principio del juego.

Se ha reducido el daño de los Sandcarvers.

Se ha aumentado ligeramente la escala del colisionador de vainas de guisantes.

Se han reducido ligeramente los precios de Bellway y Bell Bench a mitad del juego.

Se han aumentado ligeramente las recompensas de rosarios de las reliquias y los cilindros de salmos.

Se han aumentado las recompensas de rosarios por las entregas de mensajería.

Se han realizado varias correcciones y ajustes adicionales.

Algunos de estos cambios de equilibrio afectan a los jefes del principio del juego, Moorwing y Sister Splinter, y su dificultad se reducirá ligeramente.

Los Sandcavers también sufrirán una reducción de daño, la escala del colisionador de vainas de guisantes aumentará ligeramente y los precios de Bellway y Bell Bench serán un poco más bajos a mitad del juego.

También puedes leer...