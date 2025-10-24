Las filtraciones de Fortnite apuntan a una minitemporada temática de Los Simpson que comenzará en noviembre

Han surgido filtraciones sobre una supuesta colaboración entre Fortnite y Los Simpson.

Se ha compartido el arte promocional completo en X, en el que aparecen Homer Simpson, una nueva variante de Peely y otros nuevos aspectos.

Hasta ahora, Epic Games aún no ha revelado nada oficial, pero la temporada actual está programada para terminar el 1 de noviembre.

¿Los Simpson están por llegar a Fortnite? Así como lo lees, de acuerdo con una serie de filtraciones, se espera una minitemporada del juego en colaboración con la popular serie.

Si estas filtraciones son ciertas, la minitemporada de un mes se desarrollará en noviembre, con un cambio de imagen del mapa con temática de Springfield.

Las filtraciones llevan apareciendo desde hace un par de semanas, pero el 24 de octubre de 2025, el filtrador @blortzen compartió en X una imagen completa del arte clave de Fortnite en alta definición. En ella aparecen Homer Simpson, Marge Simpson, una variante de Blinky Fishstick, una variante de Peely, Ned Flanders, Bart y Lisa causando estragos en puntos de interés (POI) con temática de Springfield. Esta filtración ha sido compartida por el principal filtrador de Fortnite, @ShiinaBR, en X, lo que añade más peso a la autenticidad de la imagen:

SIMPSONS BATTLE PASS LINEUP- Homer Simpson - Marge Simpson - Peely Remix- Fishsticks Remix- Ned Flanders(via @blortzen & @FNBRintel) pic.twitter.com/5KyOYOWGAcOctober 23, 2025

Otro destacado filtrador, @HYPEX, compartió una supuesta captura de pantalla del nuevo mapa para la rumoreada minitemporada. Esta imagen proviene originalmente de @Jorge_Most en X.

Por supuesto, estas imágenes no han sido confirmadas oficialmente por Epic Games, así que hasta que podamos verificar su autenticidad, hay que tomarlas como rumores. En general, tanto @HYPEX como @ShinaaBR han sido siempre fiables con las filtraciones previas a la temporada, ya que recientemente revelaron el contenido de Fortnitemares 2025 antes que Epic Games.

Estoy muy emocionado ante la perspectiva de una minitemporada completa con temática de Los Simpson. Hay tantas skins que podrían añadir... Personalmente, espero que haya una de Hans Moleman. Si las filtraciones son ciertas, veremos un cambio total en el mapa, con lugares emblemáticos de Springfield.

Hace tiempo que no tenemos un videojuego completo de Los Simpson, así que espero que esta temporada satisfaga ese anhelo de Hit 'n' Run. Me preocupa un poco cuánto dinero estoy dispuesto a gastar en skins y otros cosméticos de Los Simpson, pero espero que se pueda ahorrar algo con el pase de batalla. Para conocer todas las novedades confirmadas oficialmente sobre el futuro de Fortnite, visita nuestra guía de la próxima temporada de Fortnite.

