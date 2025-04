Fortnite celebra Star Wars con una saga de cinco partes a partir del 2 de mayo

Nuevas actualizaciones para Fortnite: Batalla Galáctica se lanzarán semanalmente hasta junio y añadirán nuevas características con temática de Star Wars

Los jugadores podrán desbloquear nuevas skins de Star Wars como Darth Jar Jar

¿Listos para celebrar "May 4th stay with you"? Fortnite lo está con una increíble colaboración con Star Wars, la cual se actualizará durante cinco semanas.

Anunciado durante la Star Wars Celebration, Fortnite: Batalla Galáctica comienza el 2 de mayo y es una saga de cinco partes en la que los jugadores «experimentarán nuevos modos de juego de Star Wars» cada semana hasta junio, lo que conducirá a un evento narrativo en vivo en el juego.

Este evento de celebración incluirá un nuevo Pase de Batalla con temática de Star Wars inspirado en personajes icónicos de la franquicia que los jugadores podrán desbloquear como skins, incluyendo al Emperador Palpatine, el Líder de Equipo Wookie Cuddle, Darth Jar Jar y más.

Según el nuevo tráiler, que puedes ver a continuación, parece que Luke Skywalker y Mace Windu también harán acto de presencia, y los jugadores podrán pilotar y copilotar alas-X y cazas TIE, y explorar ubicaciones de mapas temáticos.

La primera parte de Batalla Galáctica comienza el 2 de mayo con Imperial Takeover e irá seguida de cuatro actualizaciones más a lo largo de cuatro semanas. Puedes consultar las fechas a continuación.

Fortnite Galactic Battle Teaser Trailer - YouTube Watch On

Imperial Takeover - 2 de mayo de 2025

The Pull of the Force - 8 de mayo de 2025

Mandalorian Rising - 22 de mayo de 2025

Star Destroyer Bombardment - 29 de mayo de 2025

Death Star Sabotage - 7 de junio de 2025

El capítulo 6 de Fortnite está actualmente en curso con Fortnite: Lawless, y terminará el 2 de mayo cuando Fortnite: Batalla Galáctica, así que aún estás a tiempo de completar cualquier desafío y el Pase de Batalla de la temporada antes de esa fecha.

