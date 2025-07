¡Llegó la nueva actualización de usuario de Steam, con la que los jugadores pueden monitorizar fácilmente el rendimiento de sus juegos favoritos!

Como se explica en una nueva publicación del blog oficial, esta actualización añade una superposición (overlay) de monitoreo de rendimiento y está “diseñada para ayudarte a entender cómo está funcionando tu PC y cómo esto impacta en el rendimiento de tu juego”.

A diferencia del contador de fotogramas por segundo (FPS) anterior, que solo se podía mostrar en una esquina del juego, esta nueva función no solo monitorea los FPS, sino que distingue los fotogramas generados mediante tecnologías como DLSS (Deep Learning Super Sampling) o FSR (FidelityFX Super Resolution), de los FPS generados directamente por el juego.

Hay cuatro niveles de monitoreo disponibles con esta superposición:

Valve explicó:

“Puede mostrarte los valores mínimo/máximo de un solo fotograma y un gráfico de la tasa de fotogramas a lo largo del tiempo. Además, mostrará información sobre el rendimiento de la CPU, el rendimiento de la GPU y el uso de memoria del sistema. Estos datos pueden ser útiles para entender las causas de un mal rendimiento en el juego, ya sea una CPU o GPU lenta, o configuraciones gráficas demasiado altas que sobrecargan la memoria de video o del sistema.”

Una vez activada, la superposición aparece en la parte inferior de la pantalla, pero los jugadores pueden mantenerla en un formato compacto con un solo valor de FPS, o ampliarla para ver todos los detalles al momento de depurar problemas de rendimiento.

Los jugadores también pueden ajustar detalles en tiempo real dentro del juego, como:

Para habilitar esta nueva superposición de rendimiento, los usuarios deben ir a Configuración > En el juego y desplazarse hasta la nueva sección llamada Performance Overlay. Desde ahí, pueden:

Valve también anunció que planea añadir más métricas al overlay en el futuro, “para detectar ciertos escenarios comunes de bajo rendimiento del hardware, y para mostrar un resumen más amplio del rendimiento del juego directamente en la superposición al presionar Shift+Tab”.

