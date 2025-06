¡La espera terminó! Sabemos que al igual que muchos, finalmente tenemos en nuestras manos la nueva Nintendo Switch 2. Pero, también queremos accesorios.

Claro, Nintendo tiene su propia funda oficial para la Switch 2, y hay docenas de otras opciones disponibles en la web -ver Amazon-, pero la entrada de Belkin en el mercado de accesorios para la popular consola me tenía intrigado. Y, sencillamente, creo que las dos fundas de Belkin para la Switch 2 son una lección para otros fabricantes de accesorios.

La funda de carga para Nintendo Switch 2 y la funda de viaje para Switch 2, ambas en tres colores. Aunque me gustaría que Belkin añadiera algunas opciones vibrantes, también aprecio la protección total para la consola, junto con un montón de almacenamiento. Sin embargo, en lo que realmente triunfan ambas es en que no son voluminosas, y el diseño no se interpone en el camino de la utilidad.

Empecemos por la funda de viaje, que tiene un precio muy asequible de sólo 29,99 $ y está disponible en tres tonos: carbón, arena o verde. Me encantaría un poco más de variedad, sobre todo porque Nintendo no ha lanzado la Switch 2 en ningún tono divertido, pero no es el fin del mundo.

Belkin Travel Case para Nintendo Switch 2: $799 at belkin.com La funda también está disponible en Amazon México aquí. Pero si quieres comprarlo directamente en la tienda de Belkin tendrás que esperar un poco, ya que parece que la página esta teniendo problemas en la región.

Está fabricado con una carcasa exterior de poliéster bastante resistente y un interior suave, tipo terciopelo, que se abre y cierra sin problema gracias a un cierre que recorre todo el contorno. Además, tiene un tamaño similar al de la Switch 2 y fue diseñada específicamente para transportarla. Al abrirla, la cama principal donde se coloca la Switch 2 —con la pantalla hacia arriba— tiene hendiduras en las esquinas superiores para acomodar los gatillos traseros de los Joy-Con 2.

Puedo guardar la Switch 2 sin ninguna preocupación, meter la funda en una mochila o incluso cargarla sola. La parte superior interna de la funda es una malla tipo esponja, ideal para guardar accesorios como cables, baterías, paños de limpieza o prácticamente cualquier cosa. También cuenta con un espacio dedicado para un Apple AirTag. Como alguien que ha tenido que lidiar con una aerolínea que perdió mi equipaje (que, afortunadamente, tenía un AirTag dentro), considero que esta es una adición genial.

Aún mejor: incluye una ranura desplegable para 12 cartuchos de juego de Nintendo Switch 2. Estoy al tanto de la controversia en torno a las tarjetas de juego virtuales, pero ya sea que estés trayendo una colección extensa de juegos del Nintendo Switch original o hayas preordenado varios títulos nuevos, esta Travel Case te permite llevar tus 12 juegos esenciales contigo.

En resumen, tiene un diseño muy funcional, pero además no añade peso ni grosor extra. Con una Switch 2 dentro, todo el paquete pesa menos de dos libras, exactamente 1.81 lb (alrededor de 0.82 kg), y aunque le agregues algunos accesorios, no se expande mucho más allá de eso. Me encanta especialmente que tenga una asa ajustable, lo que facilita cargarla.

La Travel Case de Belkin está pensada para llevar tu Switch 2 de forma práctica y sin complicaciones, sin añadir volumen ni detalles llamativos. De hecho, desde fuera es difícil saber qué lleva dentro. Belkin generalmente apuesta por este enfoque minimalista y sencillo en sus diseños, y en este caso me encanta. Solo hay que comparar el estuche oficial de Apple para el Vision Pro con el de Belkin: el de Belkin es menos “marshmallow” y mucho más compacto.

Ahora bien, también descubrí rápidamente que la batería de la Switch 2 no dura mucho, y ahí entra en juego el Charging Case de Belkin, una versión ligeramente más grande de la Travel Case con un espacio específico para cargar mediante una batería externa. Por suerte, el precio más alto de $69.99 / £49.99 / AU$99.95 incluye una batería externa de 10,000 mAh y un cable de carga. Este se guarda justo debajo de tu Switch 2, una vez colocada dentro, y se asegura con una correa diseñada específicamente para conectar el cable directo a la consola mientras está en su interior.

La bandeja principal sigue ajustando la Switch 2 como un guante, y el interior de la parte superior es casi idéntico al de la Travel Case. Eso significa que incluye doce espacios para cartuchos de juego, un compartimento para AirTag y una malla que permite guardar bastantes cosas. Esta funda, sin embargo, está diseñada específicamente para integrar una batería, aunque sé que eso le agrega un poco más de peso.

También cuenta con una asa, pero carece de adornos extra: es un poco más discreta. Me gustaría que tuviera carga pasante, pero no es el caso aquí.

Aun así, me encantan estas fundas porque realmente destacan frente al resto. Ambas son opciones simples que hacen que viajar con la Switch 2 —ya sea cerca o lejos— sea muy fácil, y la Travel Case es una opción accesible que no sacrifica protección.

Creo que tu Switch 2 —si lograste conseguir una— estará más que cómoda en cualquiera de las dos. Además, ambas están respaldadas por una garantía de dos años.

Y si todavía estás dudando si vale la pena o no, puedes leer la reseña completa de la Nintendo Switch 2 en TechRadar [aquí].