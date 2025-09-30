La hoja de ruta de la primera temporada de Battlefield 6 revela un montón de contenido gratuito, incluyendo nuevos mapas, armas y equipamiento

Se ha revelado la primera hoja de ruta de la temporada de Battlefield 6.

La temporada uno presenta un montón de nuevos mapas, armas y equipamiento gratuitos.

El contenido se lanzará en tres tandas entre el lanzamiento y finales de año.

¡Atención! Electronic Arts reveló la hoja de ruta de la primera temporada de Battlefield 6 ¿estás listo para descubrir los contenidos gratuitos que llegarán al próximo juego de disparos en primera persona durante los primeros meses después de su lanzamiento?

La temporada comienza el 28 de octubre con un nuevo mapa, Blackwell Fields. Este vendrá acompañado de un nuevo modo multijugador 4 contra 4, Strikepoint, diseñado para un juego altamente táctico basado en escuadrones.

También habrá tres nuevas armas: el rifle de asalto SOR-300C, el rifle de francotirador Mini Fix y la pistola GGH-22. A esto se suman nuevos accesorios para rifles y ametralladoras y un nuevo vehículo blindado de transporte de personal.

El 18 de noviembre llegará una segunda entrega de contenido, que añadirá otro mapa llamado Eastwood. Ambientado en un acomodado barrio residencial estadounidense con su propio campo de golf, parece un gran cambio de ritmo respecto a los entornos montañosos en los que jugué en la beta y, personalmente, estoy deseando probarlo.

Los jugadores también podrán probar el nuevo modo de sabotaje 8 contra 8 y hacer uso de los Battle Pickups, potentes armas de munición limitada que aparecerán en pequeñas cantidades en los mapas.

También habrá muchas armas nuevas, como la escopeta DB-12 y el revólver M327. Además, se añadirá un nuevo accesorio, una empuñadura angular.

La tercera y última parte de la temporada uno se lanzará el 9 de diciembre y, como no podía ser de otra manera, traerá un nuevo mapa helado ambientado en un Brooklyn invernal llamado Empire State, además de una nueva arma cuerpo a cuerpo, un piolet para escalar en hielo. También habrá un evento de tiempo limitado llamado Ice Lock, con su propio modificador de juego especial.

En general, parece una primera temporada bastante generosa en cuanto a contenido, sobre todo si tenemos en cuenta que todo será gratuito.

Battlefield 6 se lanzará el 10 de octubre, unas semanas antes del comienzo de su primera temporada.

