Battlefield 6 será mejor para todos gracias a la Xbox Series S

Los lanzamientos de Battlefield han sufrido problemas de rendimiento en el pasado, pero DICE ha trabajado para optimizarlos para Xbox Series S

El estudio afirma que esto mejorará la experiencia para todos.

Battlefield 6 se lanzará el 10 de octubre de 2025

El desarrollador de Battlefield 6, DICE, ha hablado sobre el próximo lanzamiento del shooter y parece que hacer el juego para Xbox Series S ha hecho que sea mucho más fácil optimizarlo para todas las plataformas.

En declaraciones a Kotaku , el director técnico de Battlefield 6, Christian Buhl, declaró: «Diré que el mayor desafío que supuso para nosotros fue la memoria. Xbox Series S tiene menos memoria que incluso nuestra PC de gama media».

“Y entonces llegó un momento, digamos hace 6 o 12 meses, en el que nos dimos cuenta de que muchos de nuestros niveles fallaban en Xbox Series S”.

Ese posible cuello de botella de memoria mejoró las cosas para casi todos los que jugarán el título el próximo mes. Adaptar el juego a las especificaciones de Xbox Series S ayudó a que "todo el juego fuera mejor y más estable", explicó Buhl.

Es particularmente agradable escuchar algunas noticias positivas sobre la Xbox Series S, porque sabemos que algunos desarrolladores han tenido problemas para lograr la paridad de características entre la consola y su hermano más poderoso, la Xbox Series X.

Aún así, a pesar de que el trazado de rayos es un tema candente en lo que respecta a las imágenes, Battlefield 6 no lo incluirá y el equipo no tiene planes de cambiar eso.

A principios de este mes, Buhl dijo: "No, no vamos a tener trazado de rayos cuando se lance el juego, y tampoco tenemos planes en el futuro cercano para ello", destacando que DICE quería centrarse en el rendimiento.