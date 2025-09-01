Hablamos con los organizadores de Gamescom sobre el evento, su futuro y la ciudad de Colonia: "Toda la ciudad se transforma en la capital mundial de los videojuegos"

Lo sabemos es difícil, pero hay que aceptar que la Gamescom 2025 terminó y nos dejó grandes revelaciones, incluyendo demos y actividades únicas.

La edición de 2025 ha sido la más concurrida hasta la fecha, con más de 350 000 visitantes de todo el mundo. Aunque se celebra en Colonia, Alemania, la Gamescom tiene un atractivo mundial que cada vez es más difícil de ignorar.

Con ese fin, tuve la oportunidad de hablar con Tim Endres (director de la Gamescom y de Koelnmesse) y Stefan Heikhaus (director de la Gamescom y de eventos en Game) sobre la Gamescom 2025, así como sobre sus planes para el futuro y por qué la ciudad de Colonia es fundamental para la existencia del evento.

Nuevas alturas

En un inicio, ambos coincidieron en destacar cómo Gamescom ha crecido en comparación con años anteriores. “Gamescom 2025 es nuestra edición más grande hasta ahora”, afirma Endres, “y realmente se siente como otro hito. Por primera vez, damos la bienvenida a más de 1,500 expositores de 72 países en un récord de 233,000 metros cuadrados de espacio.

“Tanto el área de entretenimiento como la de indies están creciendo, ofreciendo a los visitantes aún más por descubrir. También nos emociona ver cómo evolucionan nuevos formatos, como el escenario social de Gamescom y la zona de cartas y juegos de mesa. En resumen: más variedad y más experiencias que nunca.”

Por su parte, Heikhaus habló sobre la expansión internacional de Gamescom, incluyendo eventos adicionales en Latinoamérica, Asia y la colaboración de este año con Thailand Game Show.

“Ahora mismo, nuestro enfoque está en fortalecer Gamescom Latam en São Paulo y Gamescom Asia en Singapur”, comentó Heikhaus. “En los últimos años, ambos eventos ya han tenido un impacto significativo, aumentando la participación internacional en Colonia y llevando el espíritu de Gamescom a dos mercados dinámicos y de rápido crecimiento en el gaming.”

Cuando se le preguntó si Gamescom podría llegar a más países en el futuro, Heikhaus añadió: **“Siempre mantenemos la vista en las oportunidades globales, pero actualmente no hay planes de nuevas sedes, salvo una: este año Gamescom Asia se unirá con Thailand Game Show.

“Con el evento trasladándose a Tailandia, ambos unirán esfuerzos para crear la experiencia perfecta tanto para el público como para los visitantes de la industria. Así que, aunque no lancemos más ediciones regionales, las cosas siempre están evolucionando.”

Gran potencia en hardware

Para mí, algo que espero con ansias en cada evento de Gamescom es la presencia de los fabricantes de hardware para videojuegos. Aparte de las ferias especializadas, Gamescom es quizás el evento más accesible para probar los próximos productos de hardware para videojuegos, algo que no se destaca tanto en eventos similares de gran envergadura como el Summer Game Fest.

Es una época del año ideal para ver los nuevos mandos, simuladores de carreras, auriculares para videojuegos y todo tipo de equipos para PC de marcas como Turtle Beach, Razer, Thrustmaster, Corsair y otras.

"Los fabricantes de hardware para videojuegos son una parte muy importante de la Gamescom", afirmó Endres. "Sin el equipo adecuado para jugar, no habría ninguna historia que experimentar ni ninguna partida multijugador que ganar.

Por eso, al igual que cualquier otro expositor, estas empresas tienen un gran interés en acudir a la Gamescom: para conocer a la comunidad, presentar sus próximos productos y establecer relaciones y asociaciones duraderas. No hay ningún otro lugar mejor que la Gamescom para llegar a su público objetivo».

Endres continuó hablando de la presencia de Asus ROG Xbox Ally como uno de los aspectos más destacados del evento de este año.

"El mejor ejemplo para mostrar la profunda conexión [con los fabricantes de hardware] es probablemente ROG Xbox Ally, que combina en su nombre al fabricante de hardware ROG con el editor global Xbox. Por lo tanto, para nosotros es natural ver a estas empresas en nuestra sala de exposiciones y dar la bienvenida a Asus ROG de nuevo al evento tras un breve descanso".

Colonia

Es justo decir que parte del atractivo de la Gamescom reside en la propia ciudad de Colonia, Alemania. Es una de las razones por las que disfruto yendo a la Gamescom cada año, y Endres parece estar de acuerdo en que tanto Colonia como la Gamescom tienen un impacto positivo la una en la otra.

"Colonia no es solo la ciudad anfitriona", afirma, «se convierte en parte de la propia Gamescom. La colaboración es realmente única». Desde la mejora del transporte público y el alojamiento especial hasta el festival urbano de la Gamescom el sábado y el domingo, que ofrece conciertos gratuitos, actividades y food trucks, toda la ciudad se transforma en la capital mundial de los videojuegos.

"El ambiente festivo se respira no solo en los pabellones, sino también en las calles, ¡y eso es fantástico! Esta estrecha colaboración con las autoridades locales, las empresas y las instituciones culturales crea un valor duradero para todos".

Al ser un evento tan importante para la ciudad, garantizar que la Gamescom sea un evento accesible también parece ser una prioridad para sus organizadores. Teniendo esto en cuenta, Heikhaus añade:

"Prestamos mucha atención a nuestra comunidad y a nuestros socios. Este enfoque fue el que llevó a la creación de formatos como la zona de cartas y tableros y el escenario social en 2024.

Este año, hemos ampliado la zona indie, mejorado la accesibilidad y la visibilidad in situ, optimizado el flujo de público y desarrollado aún más nuestras experiencias híbridas, como Gamescom Epix. Para nosotros es importante crear una experiencia segura, más inclusiva y más cómoda para todos".