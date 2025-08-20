Gamescom 2025: JBL presenta su nueva generación de productos Quantum encabeza

JBL se robó los reflectores de la Gamescom 2025 para presentar su nueva generación de productos Quantum, de la cual destaca el lanzamiento de los JBL Quantum 250, unos audífonos que prometen precisión, comodidad y compatibilidad total con sus principales cartas de presentación. Pero descuida, a continuación encontrarás todos los detalles.

En primer lugar, debes de saber que este lanzamiento marca una evolución clave para la línea Quantum, que continúa posicionando a JBL como una marca de referencia en sonido para videojuegos, al combinar tecnologías de audio inmersivo con un diseño funcional y pensado para el gamer actual.

Una experiencia de juego realista y envolvente

El JBL Quantum 250 incorpora drivers dinámicos de carbono de 50 mm, con materiales de amortiguación exclusivos que ofrecen un rendimiento acústico superior con baja distorsión, permitiendo identificar cada detalle en el entorno del juego —desde los pasos enemigos hasta cambios de posición— con total nitidez.

Gracias al software JBL Quantum ENGINE, el usuario puede personalizar su perfil de sonido, acceder a un visualizador en tiempo real para identificar fuentes sonoras, reducir ruidos externos y optimizar su rendimiento en juegos competitivos o cooperativos. Además, cuenta con sonido espacial Quantum, que aplica procesamiento inteligente para lograr una percepción tridimensional más realista y precisa.

Diseñados para durar y adaptarse a ti

Los Quantum 250 apuestan por un diseño ultraligero y cómodo, con malla transpirable bajo la diadema y almohadillas de tela suaves, ideales para sesiones de juego prolongadas. El micrófono de asta cardioide de 6 mm con cancelación de ruido está optimizado para capturar solo tu voz, evitando el ruido del teclado u otras fuentes externas. Además, es desmontable para mayor comodidad.

Como parte del compromiso de JBL con la sostenibilidad, estos audífonos están diseñados con componentes reemplazables, incluyendo cable, micrófono, almohadillas y la malla. El empaque está hecho con papel certificado FSC e impreso con tinta de soya, y se utilizan plásticos parcialmente reciclados.

El JBL Quantum 250 funciona con conexión por cable y es compatible con PC, Mac, consolas (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) y dispositivos móviles. Esto permite una experiencia de juego sin configuraciones complicadas, ideal para jugadores que buscan rendimiento sin sacrificar facilidad de uso.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“En JBL creemos que el gaming es más que un entretenimiento: es una forma de expresión. Por eso creamos el Quantum 250, unos audífonos que combinan potencia sonora, comodidad, sostenibilidad y accesibilidad para que más personas puedan disfrutar de una experiencia de juego completa, sin importar en qué plataforma jueguen”, comentó Diego Ocaranza, Regional Marketing Manager en HARMAN.

Durante Gamescom 2025, que se celebra del 20 al 24 de agosto en Colonia, Alemania, los asistentes podrán conocer de primera mano los nuevos JBL Quantum 250, así como otros modelos de la línea. En un entorno donde el gaming se une con el diseño, la tecnología y el audio profesional, JBL reafirma su compromiso con los jugadores de todo el mundo.

La nueva Quantum 250 estará disponible a partir en JBL.com por $1,349.00 pesos.