Epic Games despide a más de 1.000 empleados apenas unas semanas después de subir los precios de los V-Bucks de Fortnite "para ayudar a pagar las cuentas"

Epic Games, la empresa desarrolladora de Fortnite, está despidiendo a más de 1.000 empleados

Así lo confirmó una nota enviada al personal y redactada por el director ejecutivo, Tim Sweeney

"Lamento que volvamos a encontrarnos en esta situación", escribió Sweeney.

¿Epic Games en problemas? Todo parece indicar que sí, pues anunció que despedirá a más de 1,000 empleados.

Un memorándum escrito por el fundador y director ejecutivo, Tim Sweeney, y enviado al personal confirmó que la empresa recortará más de 1,000 puestos de trabajo. «Lamento que nos encontremos en esta situación nuevamente», escribió.

Atribuyó la decisión a una «disminución en la participación de Fortnite» y señaló que la empresa ahora estaba gastando «significativamente más» de lo que ingresaba.

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También se señalaron como causas factores económicos más amplios, como el reciente crecimiento más lento de la industria de los videojuegos y la menor aceptación de las consolas de la generación actual, además de la dura competencia de otras formas de entretenimiento. Curiosamente, Sweeney aclara específicamente que el despido no está "relacionado con la IA", como algunos podrían temer, y dijo que la empresa quiere "tener tantos desarrolladores increíbles" como sea posible.

Esto va acompañado de un ahorro de costos identificado por valor de 500 millones de dólares, centrado en la contratación, el marketing y el cierre de puestos vacantes.

Esta noticia llega apenas unas semanas después de que Epic Games anunciara que aumentaría el costo de los V-Bucks, la moneda del juego Fortnite, con el fin de "ayudar a pagar las cuentas". Los nuevos precios entraron en vigor el 19 de marzo de 2026 y significan que una compra estándar de 8,99 dólares otorga solo 800 V-Bucks en lugar de los 1000 anteriores.

"El costo de operar Fortnite ha aumentado mucho", señaló la empresa en su publicación de blog en ese momento.

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