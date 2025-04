Future Games Show Summer Showcase vuelve este año, apenas un par de días después del lanzamiento de Nintendo Switch 2

¡Atención gamers! Les tenemos excelentes noticias, el Summer Showcase de Future Games Show regresa un año más y probablemente tendremos sorprendentes anuncios.

Este año, el evento Summer Showcase se retransmitirá en directo el 7 de junio de 2025, solo un par de días después del lanzamiento de Nintendo Switch 2. ¿Se anunciarán nuevos juegos para Nintendo Switch 2? Eso está por ver, pero el calendario de este año sugiere que es un evento que no querrás perderte.

Como siempre, el Future Games Show Summer Showcase se retransmitirá simultáneamente en varios canales sociales. Entre ellos se incluyen Twitch, YouTube, X / Twitter, Facebook, TikTok y nuestros amigos de GamesRadar.

