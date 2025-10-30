Fortnite añadirá "Sidekicks" y podrás desbloquear la primera adorable mascota en el próximo Pase de batalla

Fortnite incorporará compañeros Sidekick el 1 de noviembre

La actualización llegará con la próxima temporada, y los jugadores podrán desbloquear el primer Sidekick en el Pase de batalla

Las apariencias de Sidekick son permanentes y no se pueden duplicar, lo que significa que los jugadores tendrán que comprar Sidekicks varias veces si quieren usar una apariencia diferente

¡Es oficial! Epic Games anunció la llegada de Sidekicks a Fortnite en una nueva función de mascotas que acompañarán a los jugadores del juego.

Sidekicks se unirá oficialmente al modo Battle Royale de Fortnite, Lego Fortnite, Fortnite Save the World y Fortnite Festival el 1 de noviembre, junto con el lanzamiento de la próxima temporada, que contará con Los Simpson.

Los jugadores podrán desbloquear al primer Sidekick del juego, Peels, en el próximo Pase de batalla, y el 7 de noviembre llegarán más a la tienda, entre ellos Bonesy, Spike y Lil’ Raptor.

Epic Games también ha adelantado que más adelante habrá «algo para todos los amantes de los gatos».

Los jugadores que ya tengan el Bonesy Back Bling también recibirán el compañero Bonesy el 7 de noviembre, así que pueden estar atentos a cuando llegue a sus Lockers.

También se ha confirmado que estos adorables amigos no proporcionan ninguna ventaja en el juego y no reciben daño de los enemigos, sino que son simplemente "cosméticos amistosos que permanecen a tu lado".

Como explica Epic Games en su última entrada del blog, los jugadores pueden personalizar la apariencia de la mayoría de los Sidekicks una sola vez en su casillero después de obtenerlos.

"Tus elecciones son permanentes, así que asegúrate de previsualizar la apariencia antes de confirmarla", afirma el estudio.

Esto significa que los jugadores deben comprar un Sidekick varias veces si quieren usar diferentes apariencias.

En la sección de preguntas frecuentes, Epic Games explicó: "Sí, puedes comprar un Sidekick varias veces y darle diferentes apariencias. Sin embargo, cada personalización de Sidekick que tengas en tu casillero debe ser única. No se permiten apariencias duplicadas".

La temporada 4 del capítulo 6 de Fortnite terminará el 1 de noviembre, el mismo día en que Los Simpson se unirán al juego como parte de un evento en vivo de Fortnite.

Para más información, consulta nuestra guía sobre la fecha de lanzamiento de la próxima temporada de Fortnite y qué esperar de la temporada 5 del capítulo 6, incluidos los cambios en el mapa, las nuevas skins y las próximas actualizaciones.

