Fecha de inicio del Winterfest 2025 de Fortnite: esto es lo que sabemos sobre el evento navideño de este año
¡Vuelve el Winterfest de Fortnite!
¡Es oficial! Winterfest 2025 de Fortnite estará de regreso a finales de semana.
Epic Games acaba de publicar un avance del próximo evento navideño, en el que se muestran calcetines navideños de Harry Potter, un árbol y una chimenea encendida.
Los jugadores están avanzando en la temporada 1 del capítulo 7 de Fortnite, que ha revolucionado el mapa y muchos de los sistemas básicos del juego. Mientras esperamos la próxima temporada de Fortnite, las celebraciones del Winterfest 2025 nos ayudarán a pasar el fin de año. Con actualizaciones tan importantes como estas, no es de extrañar que Fortnite siga ocupando los primeros puestos de nuestra lista de los mejores juegos con crossplay.
Aquí tienes la fecha de inicio del Winterfest 2025 de Fortnite y todo lo anunciado hasta ahora para el próximo evento. Por ahora, sabemos que habrá una colaboración con Harry Potter y que volverá la escena de carga con la chimenea navideña. A medida que se revele nueva información, actualizaré esta página.
Fecha de inicio del Winterfest 2025 de Fortnite
Fortnite Winterfest 2025 se lanzará el 16 de diciembre de 2025. Así lo indica el tuit que aparece arriba. Esto coincide con los últimos años en cuanto a programación. Esperemos que los jugadores tengan tiempo suficiente para disfrutar del evento navideño, aunque por ahora no sabemos cuánto durará.
¿Qué es Fortnite Winterfest 2025?
Fortnite Winterfest es un evento anual dedicado a las fiestas navideñas. Durante los últimos años, ha habido un calendario de Adviento interactivo en el que los jugadores podían abrir cada día un regalo que contenía objetos cosméticos relacionados con las fiestas. Estos objetos iban desde pantallas de carga hasta herramientas de recolección y aspectos. Por lo general, estos objetos se pueden reclamar hasta alrededor del 10 de enero.
Este año, Epic Games solo ha publicado un pequeño adelanto de Winterfest, aunque parece que seguirá los pasos de la oferta del año pasado. Hay una acogedora chimenea, un árbol bien decorado y algunas pistas sobre posibles colaboraciones.
Fortnite Winterfest Harry Potter
Epic Games ya ha confirmado una colaboración con Harry Potter para finales de diciembre, pero también es muy probable que esté relacionada con el Winterfest 2025. En el avance mencionado anteriormente en este artículo, se pueden ver cuatro calcetines con los cuatro colores de las casas principales de Harry Potter. Parece que habrá algunos artículos de Harry Potter que se podrán ganar como parte del Winterfest. Tendremos que esperar para verlo.
