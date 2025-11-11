Fecha de estreno de la temporada 5 de Marvel Rivals y todo lo que sabemos hasta ahora

Marvel Rivals Season 5 se lanzará a finales de esta semana (14 de noviembre), añadiendo un nuevo héroe al juego y renovando las clasificaciones y recompensas del modo competitivo. Dado que la temporada actual aún está en curso, solo tenemos algunos detalles concretos sobre lo que vendrá después. Sin embargo, tenemos algunas pistas sobre lo que nos espera.

¿Qué hay de nuevo en Marvel Rivals?

En mi reseña de Marvel Rivals, elogié la enorme variedad de héroes del juego y la sorprendente profundidad que se descubre al probar cada uno de ellos. Con la temporada 5, se añadirá otro héroe, además de una revisión de la hoja de ruta. Desde su lanzamiento, Marvel Rivals ha cambiado bastante, añadiendo modificaciones inteligentes al modo competitivo y ofreciendo a los jugadores algo por lo que luchar. Son actualizaciones constantes como esta las que hacen que Marvel Rivals merezca estar en nuestra lista de los mejores juegos para PC de 2025.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada de Marvel Rivals, incluyendo cuándo termina la actual y qué puedes esperar del nuevo héroe que se va a añadir. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, actualizaré esta página con las últimas noticias e información.

¿Cuándo comienza la próxima temporada de Marvel Rivals?

La temporada 5 de Marvel Rivals se lanzará tras el periodo de inactividad previsto para el 14 de noviembre de 2025. Esto es según la fecha de finalización del pase de batalla del juego. Es posible que esto cambie ligeramente, aunque en el pasado ha sido preciso. Por lo general, el periodo de inactividad dura dos horas, por lo que preveo que la próxima temporada se lanzará aproximadamente en las fechas que se indican a continuación:

Costa Este (EE. UU.): 7:00 a. m. ET

Costa Oeste (EE. UU.): 4:00 a. m. PT

Reino Unido: 12:00 a. m. BST

Australia (Sídney): 9:00 p. m. AEST

Japón (Tokio): 8:00 p. m. JST

¿Cuándo termina la temporada actual de Marvel Rivals?

La temporada 4.5 de Marvel Rivals finalizará el 14 de noviembre a las 5:00 a. m. EDT / 2:00 a. m. PDT / 10:00 a. m. BST, con unas horas de inactividad antes del lanzamiento de la nueva temporada. Estén atentos a la página web oficial de Marvel Rivals para conocer cualquier cambio.

Marvel Rivals Temporada 4.5: nuevos cambios en los equipos

La temporada 4.5 de Marvel Rivals trae un montón de nuevos equipos, al tiempo que elimina los existentes. El primero de los nuevos añade a Hela y Namor, lo que desbloquea potentes mejoras de daño. Esto es lo que ha cambiado:

Renacimiento de Ragnarok : Hela - Thor (eliminado)

: Hela - Thor (eliminado) Carga gamma: Hulk - Pantera Negra (Namor eliminado)

Hulk - Pantera Negra (Namor eliminado) Caza bestial: Punisher - Daredevil (nuevo)

Punisher - Daredevil (nuevo) Ira profunda: Hela - Namor (nuevo)

Últimos cambios en el equilibrio de los héroes de Marvel Rivals

Marvel Rivals: Season 4.5 Update! // Dev Vision Vol. 10 - YouTube Watch On

En el video Developer Vision que puedes ver arriba, se explican detalladamente algunas actualizaciones generales de equilibrio aplicadas a Marvel Rivals junto con la última actualización de temporada. Hemos recopilado los puntos clave en la siguiente lista:

Equilibrio de héroes (mejoras): Ángela, Venom, Blade, Hela, Puño de Hierro, Mister Fantástico, Psylocke, Mapache Cohete

Ángela, Venom, Blade, Hela, Puño de Hierro, Mister Fantástico, Psylocke, Mapache Cohete Equilibrio de héroes (debilitaciones): Antorcha Humana, Fénix, Cloak y Dagger, Jeff el Tiburón Terrestre, Ultrón

Marvel Rivals Rogue y Gambit

Se espera que Marvel Rivals añada a Rogue y Gambit como los próximos héroes, con un par de adelantos que apuntan a los héroes de X-Men que han aparecido recientemente. El primero fue un lote oculto de ilustraciones de los personajes de Rogue y Gambit (véase más abajo), que mostraban un adelanto de cómo se verán en el juego. Luego, apareció una publicación en la cuenta oficial de Marvel Rivals X, con una invitación a la boda de Gambit y Rogue.

‼️ FIRST LOOK: GAMBIT & ROGUE IN MARVEL RIVALSThe background of today's patch notes announcement graphic seems to contain our first look at Gambit and Rogue, long rumored to be the next characters coming to #MarvelRivals in Season 5, set to begin on Friday, November 14th. pic.twitter.com/7d8KmgL7AsNovember 5, 2025

Próxima temporada de Marvel Rivals FAQ

¿Quién fue el último héroe en incorporarse a Marvel Rivals? Daredevil fue el último héroe en incorporarse a Marvel Rivals. Es un duelista que utiliza sus sentidos de radar para seleccionar objetivos prioritarios a través de las paredes. Su habilidad definitiva inflige daño a cualquiera que mire en su dirección, y es el pilar de un equipo junto con The Punisher.

¿Quiénes serán los próximos personajes que llegarán a Marvel Rivals? Por el momento, no conocemos ningún héroe confirmado para Marvel Rivals. Se espera que Rogue y Gambit aparezcan en la temporada 5, según ha insinuado NetEase al mostrar nuevas ilustraciones de los personajes.

¿En qué temporada está Marvel Rivals? Marvel Rivals se encuentra actualmente en la temporada 4.5. Esta comenzó el 10 de octubre y debería prolongarse hasta el 14 de noviembre. A continuación, entraremos en la temporada 5.