Mañana tendrá lugar un nuevo PlayStation State of Play, centrado en anuncios sobre "juegos de Japón y toda Asia"

Mañana se emitirá una presentación de State of Play Japón.

Con una duración de 40 minutos, incluirá anuncios y novedades de equipos de Japón y toda Asia.

Podrás verlo en directo el 11 de noviembre a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 10 p. m. GMT / 11 p. m. CEST.

¿Un nuevo State of Play Japan? Así como lo lees y se emitirá este 11 de noviembre de 2025.

Según se ha anunciado en el blog oficial de PlayStation, la publicación adjunta confirma que esta presentación de State of Play será "un episodio especial con anuncios y novedades sobre juegos de Japón y toda Asia".

Presentado por el actor de doblaje japonés Yuki Kaji, State of Play Japan se narrará en japonés con subtítulos en inglés. Podrás verlo en directo en el canal oficial de YouTube de PlayStation a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 10 p. m. GMT / 11 p. m. CEST. En Japón, se emitirá a las 7 a. m. JST del 12 de noviembre.

Está previsto que tenga la duración habitual de una presentación de State of Play, unos 40 minutos, por lo que se esperan muchos anuncios.

Entonces, ¿qué podemos esperar razonablemente que se muestre en State of Play Japan, sabiendo que se centra exclusivamente en juegos desarrollados en Japón y Asia?

Parece razonable esperar una actualización sobre Marvel Tokon: Fighting Souls de Arc System Works, que se está desarrollando en colaboración con PlayStation Studios para PS5 y PC. Aparte de una prueba de red cerrada, no hemos tenido muchos anuncios sobre el próximo juego de lucha.

Por otro lado, Where Winds Meet, el juego gratuito de Everstone Studio, tiene previsto su lanzamiento el 14 de noviembre, por lo que podríamos ver una pequeña actualización del juego justo antes de su lanzamiento. Honkai: Star Rail, de Hoyoverse, también acaba de terminar su serie de parches 3.x, por lo que sería bienvenida cualquier información sobre el futuro del juego.

La presentación también podría ser una oportunidad para que Tekken 8 y Street Fighter 6 den algunas pistas sobre los próximos personajes y detalles de la temporada. Y, con el lanzamiento de Nioh 3 de Team Ninja previsto para principios del próximo año, no es descabellado pensar que se presente un nuevo tráiler.

Por supuesto, no lo sabremos con certeza hasta que se emita la presentación mañana, así que no te la pierdas si quieres conocer en directo todas las últimas novedades.

Pero, ¿qué hay de un remake o remasterización de Bloodborne? Ja. No seas tonto.

