PlayStation Portal se renueva: llega la transmisión en streaming en la nube para juegos de PS5

A partir del 6 de noviembre, PlayStation Portal recibe una de sus actualizaciones más ambiciosas: la llegada oficial de la transmisión en streaming en la nube para juegos de PS5, disponible para miembros de PlayStation Plus Premium. Esta función permitirá jugar directamente desde la nube sin necesidad de conexión a una consola PS5, ampliando las posibilidades de juego en cualquier lugar con Wi-Fi de alta velocidad.

Juega desde tu biblioteca o el catálogo de clásicos

Los usuarios podrán transmitir miles de títulos de PS5 desde su biblioteca personal, incluyendo éxitos como Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, GTA V y Resident Evil 4.

También estarán disponibles cientos de juegos del catálogo de PlayStation Plus, como Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök y The Last of Us Part II Remastered.

Interfaz rediseñada y nuevas funciones

La actualización incluye una nueva pantalla de inicio con tres pestañas:

Uso a distancia : para jugar desde una consola PS5 emparejada.

: para jugar desde una consola PS5 emparejada. Transmisión en la nube : acceso instantáneo a juegos compatibles sin descargas.

: acceso instantáneo a juegos compatibles sin descargas. Buscar: exploración de títulos con opción de compra vía código QR.

Mejoras de experiencia y accesibilidad

Compatibilidad con Audio 3D para una inmersión sonora total.

Bloqueo por clave para mayor seguridad.

Pantalla de estado de red para monitorear la conexión.

Compras dentro del juego sin salir de la sesión.

Nuevas opciones de accesibilidad como lector de pantalla y ajuste de texto.

Invitaciones multijugador directamente desde el menú rápido.

Takuro Fushimi, gerente senior de Gestión de productos, reafirma el compromiso de PlayStation por expandir las formas de juego y mejorar la experiencia del usuario: “Sus comentarios y entusiasmo siguen siendo los motores de su evolución”.