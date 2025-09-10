Esta semana se confirma una gran Nintendo Direct: aquí te contamos dónde y cómo verla en directo

Nintendo ha confirmado oficialmente la próxima presentación de Nintendo Direct.

Tendrá una duración aproximada de una hora y se centrará en los próximos lanzamientos para Switch y Switch 2.

Sintoniza el 12 de septiembre para verlo en directo.

¡Es oficial! Nintendo confirmó un nuevo Nintendo Direct esta misma semana.

La presentación podrá verse en vivo el 12 de septiembre a las 6 a.m. PT / 9 a.m. ET / 2 p.m. BST / 3 p.m. CEST, y estará disponible en los canales regionales de YouTube de Nintendo.

"¡Acompáñanos el 12 de septiembre a las 6 a.m. PT para un Nintendo Direct!", se lee en la descripción del video en YouTube. "Sintoniza para recibir aproximadamente 60 minutos de información sobre los próximos juegos de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch."

Lo más llamativo aquí es la duración del próximo Nintendo Direct. Aunque el primer Direct de Switch 2 en abril también duró una hora, los “Directs grandes” como este normalmente rondan los 40-45 minutos. Esto hace pensar que Nintendo y sus socios third-party tendrán mucho contenido que mostrar este viernes.

En cuanto a lo que podría incluirse, nunca se puede estar 100% seguro, pero sí se pueden hacer algunas suposiciones lógicas. Un tráiler con fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond parece prácticamente asegurado, considerando su estreno planeado para 2025. Lo mismo podría esperarse de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

También es realista pensar en actualizaciones y contenidos descargables (DLC) para títulos como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza. Además, ya han pasado varios años desde los últimos juegos principales de Fire Emblem y Xenoblade Chronicles, por lo que no sería descabellado pensar en novedades de estas franquicias.

Mientras que más vistazos de Kirby Air Riders y The Duskbloods parecen apuestas seguras, no hay que olvidar que Nintendo también tiene al menos dos juegos de alto perfil planeados para el Nintendo Switch original en 2026: Tomodachi Life: Living the Dream y Rhythm Heaven Groove.

