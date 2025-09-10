Esta semana se confirma una gran Nintendo Direct: aquí te contamos dónde y cómo verla en directo
"Aproximadamente 60 minutos de anuncios"
- Nintendo ha confirmado oficialmente la próxima presentación de Nintendo Direct.
- Tendrá una duración aproximada de una hora y se centrará en los próximos lanzamientos para Switch y Switch 2.
- Sintoniza el 12 de septiembre para verlo en directo.
¡Es oficial! Nintendo confirmó un nuevo Nintendo Direct esta misma semana.
La presentación podrá verse en vivo el 12 de septiembre a las 6 a.m. PT / 9 a.m. ET / 2 p.m. BST / 3 p.m. CEST, y estará disponible en los canales regionales de YouTube de Nintendo.
"¡Acompáñanos el 12 de septiembre a las 6 a.m. PT para un Nintendo Direct!", se lee en la descripción del video en YouTube. "Sintoniza para recibir aproximadamente 60 minutos de información sobre los próximos juegos de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch."
Lo más llamativo aquí es la duración del próximo Nintendo Direct. Aunque el primer Direct de Switch 2 en abril también duró una hora, los “Directs grandes” como este normalmente rondan los 40-45 minutos. Esto hace pensar que Nintendo y sus socios third-party tendrán mucho contenido que mostrar este viernes.
En cuanto a lo que podría incluirse, nunca se puede estar 100% seguro, pero sí se pueden hacer algunas suposiciones lógicas. Un tráiler con fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond parece prácticamente asegurado, considerando su estreno planeado para 2025. Lo mismo podría esperarse de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.
También es realista pensar en actualizaciones y contenidos descargables (DLC) para títulos como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza. Además, ya han pasado varios años desde los últimos juegos principales de Fire Emblem y Xenoblade Chronicles, por lo que no sería descabellado pensar en novedades de estas franquicias.
Mientras que más vistazos de Kirby Air Riders y The Duskbloods parecen apuestas seguras, no hay que olvidar que Nintendo también tiene al menos dos juegos de alto perfil planeados para el Nintendo Switch original en 2026: Tomodachi Life: Living the Dream y Rhythm Heaven Groove.
- Rhys WoodHardware Editor