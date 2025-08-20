El último tráiler de Ghost of Yotei confirma que el próximo año llegará un modo multijugador gratuito llamado Legends

Ghost of Yōtei recibirá el modo multijugador Legends en 2026

El modo será gratuito para todos los propietarios del juego base y ofrecerá misiones de historia para dos jugadores y partidas de supervivencia para cuatro jugadores

El DLC multijugador se introdujo por primera vez en Ghost of Tsushima

¡Es oficial! Ghost of Yōtei recibirá un modo multijugador Legends gratuito el próximo año (2026).

Revelado durante la Gamescom Opening Night Live 2025 junto con un nuevo tráiler de la historia antes del lanzamiento del juego en octubre, Legends es un modo multijugador cooperativo que se añadió por primera vez al juego anterior, Ghost of Tsushima.

Ghost of Yōtei Legends ofrecerá misiones de historia para dos jugadores y partidas de supervivencia para cuatro jugadores, y estará disponible sin costo adicional para aquellos que ya tengan el juego base.

En esta versión, los jugadores tendrán acceso a cuatro clases de personajes y deberán derrotar a versiones demoníacas y gigantes de los miembros de los Seis de Yōtei, junto con una variedad de nuevos enemigos que luchan a su lado.

El arte conceptual de cada jefe se ha revelado en una nueva publicación del blog de PlayStation, que puedes ver aquí.

Ghost of Yōtei - "Song of Vengeance" Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Ghost of Yōtei se lanzará el 2 de octubre de 2025, en exclusiva para PS5 y PS5 Pro, y tendrá lugar más de 300 años después del primer juego de Ghost.

En esta secuela indirecta, los jugadores explorarán las tierras que rodean el monte Yōtei en el papel de la protagonista Atsu, que dará caza a los responsables de la muerte de su familia.

Ya están disponibles las reservas de Ghost of Yōtei, junto con las reservas del paquete Ghost of Yōtei para PS5. Si quieres hacerte con el mando exclusivo para PS5, aquí puedes comprar el DualSense de Ghost of Yōtei.