El próximo State of Play será mañana y profundizará en uno de los títulos exclusivos más misteriosos de PS5

Se ha anunciado un nuevo State of Play.

Tendrá lugar el 24 de septiembre a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 11 p. m. CEST / 10 p. m. BST.

Incluirá cinco minutos de juego de Saros capturados en PS5.

¡Es oficial! Sony anunció un nuevo State of Play para este 24 de septiembre de 2025, y ya conocemos uno de los juegos que estarán presentes con increíbles novedades.

Una nueva publicación en el blog de PlayStation confirma que la próxima transmisión de State of Play tendrá lugar el 24 de septiembre a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 11 p. m. CEST / 10 p. m. BST. Como de costumbre, se transmitirá a través de YouTube y Twitch.

La transmisión durará más de 35 minutos y contará con «revelaciones y noticias de desarrolladores de todo el mundo», según la publicación. También afirma que la transmisión contará con «actualizaciones» de los equipos de PlayStation, incluyendo un nuevo vistazo al misterioso Saros, exclusivo para PS5, en cinco minutos de imágenes del juego.

Saros, que se dio a conocer por primera vez en febrero de este año, es una creación del desarrollador de Returnal, Housemarque, y sigue a un protagonista interpretado por el actor Rahul Kohli. El tráiler de presentación inicial, que puedes ver a continuación, también mostraba su lejano escenario en el planeta Corcosa.

Saros - Cinematic Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Así que ya hay un juego confirmado, pero ¿qué más nos espera? Como de costumbre, espero una mezcla decente de anuncios propios y de terceros, y siempre esperamos algún que otro hardware nuevo.

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos algo de Wolverine de Marvel, así que creo que esa será una apuesta bastante segura. Con suerte, habrá un nuevo tráiler y tal vez incluso se hable de una fecha de lanzamiento.

Hay muchas especulaciones en Internet sobre la posibilidad de que también se revele algo sobre God of War, lo cual tendría sentido dado el reciente aniversario de la serie, pero no he visto ninguna prueba concreta de ello.

Estaré atento a cualquier novedad y os mantendremos informados sobre los juegos que se revelen.