¡Sony anuncia un aumento de precios para el PlayStation 5 a partir de mañana!

¿Estabas esperando el momento perfecto para comprar tu nueva consola PlayStation 5? De ser así, puede que hayas esperado demasiado, pues Sony acaba de anunciar "cambios" en el precio de PlayStation 5 en sus diferentes versiones en Estados Unidos, pero la realidad es que se trata de un aumento.

Nuevo precio minorista recomendado actualizado para las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos:

PlayStation 5 – $549.99

Edición digital de PlayStation 5: $499.99

PlayStation 5 Pro – $749.99

¿Qué significa esto para los fans de PlayStation 5 fuera y dentro de Estados Unidos?

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión de aumentar el precio de las diferentes versiones de PlayStation 5 se debe a que la compañía sigue "atravesando un entorno económico complejo".

En relación al precio de PlayStation 5 fuera de Estados Unidos únicamente se menciona que "no tenemos otros cambios de precios que anunciar para mercados adicionales", sin embargo, no sería una sorpresa que se actualicé gradualmente, aunque podría ser que esta medida solo sea para el territorio estadunidense. De cualquier forma, aquí en Techradar estaremos actualizando la información con cualquier novedad.

Por último, es importante mencionar que los cambios en el precio de PlayStation 5 solamente afectan a las consolas, ya que de acuerdo con el blog de PlayStation: "Los precios minoristas recomendados para los accesorios de PlayStation 5 permanecen sin cambios".