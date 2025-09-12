¿Crees ser el coleccionista #1 de PlayStation en México? Esta es tu oportunidad de demostrarlo

¿Crees ser el fan #1 de PlayStation con le mejor colección? De ser así, esta es la oportunidad que estabas esperando para demostrarlo.

PlayStation celebra 30 años de historia y quiere festejarlo con quienes han hecho posible este legado: sus fans y coleccionistas. Para conmemorar tres décadas de aventuras, emociones y experiencias inolvidables, PlayStation lanza una convocatoria nacional para encontrar al coleccionista número 1 en México.

Del 11 al 22 de septiembre, todos los jugadores y coleccionistas están invitados a participar a través de redes sociales, compartiendo por qué PlayStation ha sido tan importante en sus vidas y mostrando sus colecciones.

Las 3 mejores colecciones serán seleccionadas el lunes 22 de septiembre para que la comunidad vote por su favorita en las historias de Instagram de PlayStation México. El martes 23 de septiembre se anunciará a los ganadores, quienes contarán su historia y serán parte de las celebraciones oficiales del 30 aniversario de PlayStation, celebrando junto a la marca tres décadas de innovación y diversión en el mundo de los videojuegos.

¿Cómo participar?

Sigue la cuenta oficial de PlayStation México: @playstation_mx Usa el hashtag #PlayStation30MX y etiqueta a @playstation_mx en una publicación donde muestres tu épica colección. Comparte este post en tus historias para aumentar tus posibilidades de ganar.

Premios exclusivos de Edición 30 Aniversario

Los ganadores recibirán artículos de colección diseñados especialmente para esta celebración, que combinan diseño icónico, detalles exclusivos y tecnología de última generación:

Primer lugar: Consola PlayStation 5 Edición 30 Aniversario + PlayStation Portal Edición 30 Aniversario

Segundo lugar: Consola PlayStation 5 Edición 30 Aniversario

Tercer lugar: Control DualSense Edición 30 Aniversario + PlayStation Portal Edición 30 Aniversario

(Image credit: Sony)

Estos artículos especiales presentan un diseño conmemorativo que rinde homenaje a tres décadas de PlayStation, con colores, detalles y grabados exclusivos inspirados en la historia de la marca. Cada pieza combina estética retro y moderna, creando un equilibrio perfecto entre la nostalgia de los primeros días de PlayStation y la innovación tecnológica de hoy. Son verdaderas piezas de colección, pensadas para que los fans más apasionados puedan celebrar este hito de manera única y personal.

Esta es tu oportunidad de formar parte de la historia de PlayStation y celebrar 30 años de momentos épicos junto a millones de gamers alrededor del mundo.