El nuevo tráiler de Resident Evil Requiem lo consolida como mi juego más esperado de 2026 hasta ahora

Se ha publicado un nuevo tráiler del juego Resident Evil Requiem.

El tráiler nos muestra a una Grace Ashcroft más joven y a su madre, Alyssa Ashcroft.

También hemos podido ver por primera vez a un misterioso enemigo.

Sin duda, hoy ha sido un gran día para los fans de Resident Evil, pues Capcom nos sorprendió con un nuevo avance de Requiem durante la Gamescom Opening Night Live 2025, y sí, es increíble.

El tráiler, que era más bien una secuencia del juego, mostraba a nuestra protagonista jugable, Grace Ashcroft, cuando era más joven, y a la madre de Grace, Alyssa Ashcroft, que apareció por primera vez en Resident Evil Outbreak y Outbreak File #2.

La cinemática parece tener lugar antes de los acontecimientos de la muerte de Alyssa, que Grace investigará más tarde como analista técnica del FBI.

Durante la secuencia, Grace recibe una misteriosa llamada telefónica y se ve obligada a abandonar el hotel donde se aloja con Alyssa, y rápidamente se mete en problemas.

El juego se anunció durante el Summer Game Fest 2025 en junio, en un inquietante tráiler cinematográfico que mostraba nuevos monstruos, nos daba un adelanto de la historia del juego y nos mostraba una Racoon City devastada por una bomba nuclear.

Capcom califica la novena entrega como «una nueva era del survival horror», y el presentador Geoff Keighley la describe como «un cambio audaz para la franquicia, tanto en tono como en jugabilidad», y afirma que los jugadores pueden esperar «acción cinematográfica de alto riesgo».

«Réquiem por los muertos. Pesadilla para los vivos. Resident Evil Requiem es el noveno título de la serie principal de Resident Evil», reza la sinopsis.

«Prepárate para escapar de la muerte en una experiencia trepidante que te helará la sangre. Una nueva era de survival horror comienza en 2026. Los avances tecnológicos, combinados con la amplia experiencia del equipo de desarrollo, se unen en una historia con personajes ricos y una jugabilidad más inmersiva que nunca».

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.