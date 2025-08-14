Dice anunció nuevos cambios para el segundo fin de semana de la beta abierta de Battlefield 6.

Las listas de reproducción recibirán ajustes en la rotación de los modos de juego, incluido el modo Guerra total, y una función de búsqueda personalizada para la selección de mapas y modos.

La segunda beta abierta comienza hoy y finaliza el 17 de agosto.

Después del exitoso primer fin de semana del Open Beta de Battlefield 6, Dice reveló nuevos cambios que añadirá para el fin de semana 2, ¿estás listo?

El estudio dio a conocer los detalles en una nueva publicación de blog, donde confirmó que realizará ajustes en las listas de juego para el segundo fin de semana, con el fin de ofrecer más variedad y opciones. Esto incluye modificaciones a la lista All-Out Warfare, que ahora contará con los modos de juego Breakthrough, Conquest y Rush. Puedes consultar las listas actualizadas más abajo.

“Rotar entre varios modos dentro de las listas nos ayuda a entender qué disfruta nuestra comunidad mientras damos forma a la experiencia de lanzamiento, y nos permite mantener disponibles al mismo tiempo más modos favoritos de los fans”, explicó el estudio.

El segundo Open Beta también añadirá una nueva función llamada Búsqueda Personalizada, que dará a los jugadores más control sobre la selección de mapas y modos.

“Esta función te permite elegir tus combinaciones favoritas de mapas y modos”, dice la publicación. “Por ejemplo, si quieres jugar Conquest en Siege of Cairo, el emparejamiento dará prioridad a colocarte en una partida con esa combinación, si está disponible. Ten en cuenta que esto no es un Navegador de Servidores (el cual no se está probando esta semana)”.

Durante el Open Beta, Búsqueda Personalizada también estará disponible para las listas de juego del modo Open Weapon, lo que permitirá a los jugadores mezclar y combinar mapas y modos a su gusto.

Además, Training Grounds seguirá ofreciendo el campo de tiro (Firing Range) y tutoriales de juego para las clases, Breakthrough y Conquest. Los jugadores con rango de carrera 14 o inferior podrán acceder al Modo de Iniciación, que incluye soldados controlados por IA.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Esta experiencia de iniciación está diseñada para nuevos jugadores y cambiará de Breakthrough a Conquest. De forma separada, también habrá una introducción no jugable al modo Rush”, indicó el desarrollador.

Dice también confirmó que el segundo fin de semana del Open Beta comenzará hoy, jueves 14 de agosto, a las 8:00 AM UTC / 1:00 AM PT / 9:00 AM BST.

El juego completo se lanzará el 10 de octubre de 2025 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Fin de semana de beta abierta 2: resumen de las listas de reproducción

Día 1 - Jueves, 14 de agosto:

Conquista

Ataque rápido

Ataque y defensa (Avance, Ataque rápido)

Combate cuerpo a cuerpo; lista de reproducción de ritmo rápido en mapas más pequeños (Dominación, Rey de la colina)

Guerra total con armas cerradas (Conquista, Avance)

Día 2 - Viernes, 15 de agosto:

Conquista

Combate a muerte por equipos

Combates cuerpo a cuerpo; lista de reproducción trepidante en mapas más pequeños (Dominación, Rey de la colina, Combate a muerte por equipos)

Guerra total; batallas épicas en mapas extensos (Conquista, Avance, Asalto)

Guerra total con armas cerradas (Conquista, Avance)

Día 3-4 - Sábado, 16 de agosto - Domingo, 17 de agosto:

Conquista

Combate cuerpo a cuerpo; lista de reproducción trepidante en mapas más pequeños (Dominación, Rey de la colina, Combate a muerte por equipos).

Guerra total; batallas épicas en mapas extensos (Conquista, Avance, Asalto).

Guerra total con armas cerradas (Conquista, Avance).