Razer Wolverine V3 Pro 8K PC: el arma definitiva para eSports

Razer expande su línea de productos para el escenario competitivo de juegos de computadora con el nuevo Razer Wolverine V3 Pro 8K PC.

Equipado con la tecnología HyperPolling de 8000 Hz de Razer y sticks analógicos TMR anti-drift, el nuevo periférico inalámbrico de Razer es también el más liviano jamás creado por la marca. Ofrece una velocidad, precisión y comodidad incomparables para jugadores profesionales de eSports y jugadores de alto nivel.

"Los jugadores de PC siempre han buscado un control que no comprometa la velocidad, la precisión ni la personalización", afirma Nick Bourne, director de la división móvil y de consolas de Razer. "Con el Wolverine V3 Pro 8K PC, ofrecemos exactamente eso; se trata de un control diseñado específicamente para el ecosistema de PC. Con la tasa de polling más rápida de la industria y el formato inalámbrico más liviano que hemos creado, este es el dispositivo definitivo para quienes buscan todo tipo de ventajas en el entorno competitivo."

Velocidad, precisión y comodidad inigualables

El Wolverine V3 Pro 8K PC ofrece una velocidad de polling real de 8.000 Hz tanto en modo con cable como inalámbrico, lo que permite una activación de comandos casi instantánea. También cuenta con sticks analógicos TMR (Magnetorresistencia de Túnel) con puntas intercambiables, que mantienen una tensión constante y una alta durabilidad, garantizando un rendimiento superior contra el drift y una resistencia uniforme con el tiempo. Características que proporcionan una precisión milimétrica ideal para juegos FPS y de acción.

El Wolverine V3 Pro 8K PC fue diseñado para largas sesiones de juego y es el control inalámbrico para eSports más liviano que Razer ha creado hasta la fecha. Cuenta con una ergonomía que reduce la fatiga en las manos durante partidas prolongadas y viene con un estuche de transporte y un cable trenzado de 2 metros, lo que facilita su transporte y garantiza practicidad en torneos.

Controles personalizables de nivel profesional

El Wolverine V3 Pro 8K PC fue desarrollado para ofrecer la máxima versatilidad competitiva. Por eso, incluye:

4 botones traseros de clic rápido y 2 botones superiores estilo garra (Claw Grip): totalmente reprogramables, con la misma actuación ultrarrápida que se encuentra en los ratones de gama alta de Razer.

Tecnología Razer Pro HyperTriggers: gatillos con conmutación instantánea entre disparos rápidos y control analógico completo.

Botones de acción Mecha-Tactile (toque táctil y respuesta rápida) en PBT y D-Pad flotante de 8 direcciones: fabricados con PBT doubleshot de alta durabilidad y microswitches sensibles para un feedback claro y táctil.

Personalización avanzada vía Synapse 4: el software propietario de Razer permite ajustar la sensibilidad de los thumbsticks, reasignar botones y guardar hasta cuatro perfiles optimizados para PC.

Versión Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC

Junto con el modelo inalámbrico, Razer lanza el Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, que es la versión con cable del producto, desarrollada para quienes buscan un rendimiento absoluto y activación de comandos sin ninguna latencia. Con las mismas características de alto nivel que el modelo inalámbrico, la versión Tournament garantiza precisión y respuesta inmediata mediante conexión directa, lo que la convierte en la opción ideal para el ámbito competitivo.

El modelo cuenta con tecnología HyperPolling de 8000 Hz, sticks analógicos TMR anti-drift, Razer Pro HyperTriggers para disparos rápidos y botones Mecha-Tactile en PBT (plástico de alta durabilidad en doble capa) que ofrecen un feedback táctil de alta calidad. La versión Tournament Edition garantiza una precisión ininterrumpida en cada milisegundo decisivo.

Con la llegada de la línea Wolverine V3 Pro 8K PC, Razer establece un nuevo estándar para controles competitivos en PC, combinando velocidad ultrarrápida, precisión anti-drift y personalización profesional. A medida que los eSports continúan evolucionando, Razer mantiene su compromiso de ofrecer herramientas de punta que brindan a los jugadores toda la ventaja necesaria en partidas donde cada milisegundo cuenta.

Precio y disponibilidad