El juego de acción y espionaje Physint, de Hideo Kojima, presenta un nuevo póster en el que aparece su protagonista oculto, pero...

Kojima Productions ha compartido un nuevo póster de su juego de acción y espionaje táctico Physint.

También se han revelado tres miembros del reparto, entre los que se encuentran Don Lee, Charlee Fraser y Minami Hamambe.

El actor que interpretará al protagonista del juego se revelará más adelante, pero los fans creen que será Robert Pattinson.

Como parte de la transmisión en vivo «Beyond the Strand» del décimo aniversario de Kojima Productions celebrada hoy, el estudio ha revelado el póster de su juego de acción exclusivo para PlayStation, Physint.

El nuevo póster, que puedes ver a continuación, es nuestra primera imagen oficial del juego desde su anuncio y ofrece un primer vistazo al misterioso protagonista del juego de «acción y espionaje táctico», que se ha mantenido en secreto a propósito, junto con el eslogan «Here comes the feeling» (Aquí llega la emoción).

El director Hideo Kojima habló durante el evento y dijo que el desarrollo de Physint acababa de comenzar, confirmando que el casting del personaje principal se retrasó debido a las huelgas de SAG-AFTRA en 2023.

Sin embargo, se han revelado tres miembros del reparto de Physint, entre los que se encuentran Don Lee, de Train to Busan; Charlee Fraser, de Furiosa: A Mad Max Saga; y Minami Hamabe, de Godzilla Minus One.

KOJIMA PRODUCTIONS 10th Anniversary Event“Beyond The Strand” – Breaking NewsNew reveals on “PHYSINT”.The poster art and several cast members have been unveiled.#KojimaProductions #KJP10th #PHYSINT pic.twitter.com/rIebUtHrwUSeptember 23, 2025

Kojima dijo que el anuncio del reparto para el personaje principal del juego se revelará en el futuro, pero algunos fans en Internet creen que ya han descubierto quién podría interpretarlo.

La teoría principal en este momento es que se trata de Robert Pattinson, protagonista de Batman y Crepúsculo. Kojima ha hablado sobre el trabajo de Pattinson en el pasado y se han conocido en persona, por lo que no sería una suposición descabellada teniendo en cuenta la predilección del director por contratar a actores de Hollywood para sus proyectos.

"Chicos, es imposible que Robert Pattinson no sea el personaje principal de Physint, de Hideo Kojima. Es él, literalmente", dijo un usuario en X/Twitter.

"Estoy totalmente a bordo del tren Physint x Robert Pattinson", escribió otro.

Physint aún no tiene fecha de lanzamiento, pero Kojima dijo en mayo que el juego aún tardará al menos cinco o seis años en salir. El próximo juego del estudio será OD, que también recibió un nuevo tráiler durante el evento del décimo aniversario.