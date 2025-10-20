El exjefe de Assassin’s Creed afirma: “Yo no tomé esa decisión” al hablar sobre su salida de Ubisoft

El antiguo director de Assassin's Creed aclara su repentina salida de Ubisoft

Afirma que le pidieron que «se apartara», pero que no guarda "ningún resentimiento" hacia la empresa

Anteriormente se había informado de que se marchó tras rechazar un puesto en la recién creada Vantage Studios, una filial de Ubisoft.

¿Eres de los que se sorprendió por la salida de Marc-Alexic Côté, exdirector de la franquicia Assassin's Creed de Ubisoft? De ser así, puede que finalmente tengas una respuesta.

Côté aclaró en una publicación de LinkedIn que se le pidió que «se apartara», a pesar de que informes anteriores afirmaban que se marchó tras la creación de la filial Vantage Studios, para la que aparentemente rechazó un puesto.

«Muchos de ustedes han expresado su sorpresa por mi decisión de dejar Assassin's Creed después de tantos años, especialmente teniendo en cuenta la pasión que sigo sintiendo por él», escribió Côté en LinkedIn. «La verdad es muy sencilla: yo no tomé esa decisión».

«Ubisoft decidió transferir el liderazgo de la franquicia Assassin's Creed a alguien más cercano a su nueva estructura organizativa», continuó. «Se mencionó un puesto diferente, pero no tenía el mismo alcance, mandato ni continuidad con el trabajo que se me había encomendado en los últimos años».

A pesar de su repentina salida, Côté dejó claro que no guarda «ningún resentimiento» hacia Ubisoft. Sin embargo, subrayó que: «También se lo debo a mis equipos, pasados y presentes, decirlo claramente: yo no me fui. Me quedé en mi puesto hasta que Ubisoft me pidió que me apartara».

Por el momento, no está claro cuál será el futuro de la franquicia Assassin's Creed sin el liderazgo de Côté. Aquí, en TechRadar Gaming, otorgamos a Assassin's Creed Shadows, la última entrega de la saga principal, cuatro estrellas y media de cinco, elogiando su apetecible ambientación en el Japón feudal y su eficaz configuración de dos protagonistas.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.