El nuevo parche de Hollow Knight: Silksong busca mejorar su traducción al chino simplificado, entre otras correcciones

El último parche de Hollow Knight: Silksong ya está disponible en versión beta pública.

Incluye una traducción al chino simplificado aún en desarrollo.

La nueva traducción sustituirá a la anterior, que recibió críticas por parte de los jugadores de habla china.

¿Eres de los miles de gamers que decidieron aventurarse en Hollow Knight: Silksong? De ser así, pon etención, pues ya está disponible el último parche del juego como beta publica de Steam.

Cabe mencionar que parece que mejora la deficiente traducción al chino simplificado de la versión de lanzamiento, además de introducir otras muchas correcciones.

Para contextualizar, la traducción al chino simplificado de la versión de lanzamiento fue recibida con frustración por parte de los jugadores de habla china, y algunos sugirieron que el juego «se lee como una novela wuxia». En respuesta, el desarrollador Team Cherry prometió mejoras.

La primera implementación de esas mejoras parece estar aquí ahora, a partir del parche 1.0.28954. En las notas del parche de Steam, Team Cherry destaca que solo ha incluido una "implementación básica" de su nueva traducción al chino simplificado. Sin embargo, anima a los jugadores de habla china a enviar sus comentarios, "ya sea sobre la claridad, el estilo, la ortografía o cualquier otro aspecto", a través de un formulario de informe de errores.

Aparte de la introducción de la nueva traducción al chino simplificado, se trata de un parche bastante pequeño en general. Las notas completas del parche, según la página de Steam del juego, son las siguientes:

Se ha actualizado la traducción al chino simplificado con un nuevo guion para pruebas públicas. Se trata solo de una implementación básica, que se perfeccionará y actualizará en función de los comentarios de los jugadores.

Se han implementado varias correcciones de localización en todos los idiomas.

Se ha cambiado al sistema de entrada de Unity para mejorar la compatibilidad general con los mandos. Esto incluye funciones de vibración que ahora funcionan con varios mandos y el reconocimiento de mandos adicionales. Es posible que sigan existiendo algunos problemas.

Se ha corregido un error por el que Styx no daba rosarios al entregar el huevo de la reina.

Se ha corregido un error por el que los ojos de druida a veces no se equipaban correctamente al adquirirlos por primera vez.

Se han corregido algunos colisionadores de ataque hacia abajo que se quedaban atascados en raras ocasiones.

Se han corregido varios casos en los que el estado plasmificado de Hornet se borraba cuando no era necesario (por ejemplo, en los viajes de Bellway).

Se ha corregido el problema por el que se entraba en estado plasmificado al matar una semilla de vida alada, en lugar de usar el frasco de plasmio.

Se ha reducido el tiempo de vinculación involuntariamente largo al usar Multivínculo con la cresta del chamán.

Se ha actualizado la vinculación inicial de Multivínculo para eliminar los gusanos, según los comentarios de la comunidad.

Varios ajustes y correcciones menores.

